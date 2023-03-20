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「四級警告：禁止旅行」 春假遊墨西哥 俄州大學生身亡

特派員黃惠玲／即時報導
俄州大學生米科克在春假期間前往墨西哥旅遊時死亡。(俄州大官網)
俄州大學生米科克在春假期間前往墨西哥旅遊時死亡。(俄州大官網)

一名俄亥俄州立大學的學生，趁春假期間前往墨西哥旅遊時被發現死亡，美國國務院之前已經對墨西哥發出旅遊警告，稱由於暴力事件應避免前往墨西哥。俄州大證實這名學生米科克(Henry Meacock)的死訊，該校指出，米科克日前去了墨西哥度假，但校方未公布其死亡具體時間、地點等相關信息。

俄州大發出的聲明表示，米科克來自新澤西州，就讀該校金融系，「我們向米科克的家人與朋友表達最深切的哀悼」，俄州大並呼籲學生如有需要可前往該校諮商中心尋求支持。

根據美聯社(AP)報導，成千上萬的學生在春假期間前往墨西哥，本月稍早喬治亞大學的大四女學生柏克(Liza Burke)與朋友一起到墨西哥的卡波聖盧卡斯(Cabo San Lucas)度春假。根據朋友描述，旅遊期間柏克突然說自己頭痛，沒想到躺下後就醒不過來，她原本被送到墨西哥一家醫院，後經家人在GoFundMe網站募款後，籌集到14萬多元，隨後將她送上飛機飛回美國接受治療。

消息指出，柏克患有導致腦出血的遺傳疾病，她在前往墨西哥旅遊前就已經患有這種疾病。

此外，聯邦調查局仍在尋找上個月在墨西哥失蹤的三名美國人，同時也還在調查兩名遭綁架殺害的美國人案件。

美國國務院在上個月對墨西哥許多地區發布了「四級警告：禁止旅行」，截至3月9日為止，許多警告都仍然有效，其中包括犯罪猖獗的格雷羅州(Guerrero state)，以及五個犯罪與綁架頻發的五個州：Colima、Michoacan、Sinaloa、Tamaulipas(兩名美國人被綁架殺害地點)、Zacatecas。

美國國務院也建議遊客「重新考慮」前往墨西哥其他七個州(三級警告)，包括Baja California、Chihuahua、Durango、Guanajuato、Jalisco、Morelos、Sonora。

如果要前往AAA評為2023年首選度假目的地的墨西哥坎昆(Cancun)或Riviera Maya，國務院也建議要「更加謹慎」。

墨西哥 俄亥俄州 國務院

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