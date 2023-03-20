首購族買房頭期款補助3000元 全美10都會區可申請

芝加哥地區的房屋首購族，只要收入符合規定，將有機會拿到3000元的頭期款補助。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 地區的房屋首購族即日起可獲得一項新的購屋首付補助，這項福利由抵押貸款 融資公司房地美(Freddie Mac)與「火箭貸款」(Rocket Mortgage)合作推出，凡從火箭貸款公司貸款的首次購房者，只要信用分數與收入符合條件，都有機會拿到3000元的頭期款補助，此名為「聰明借款通道」(BorrowSmart Access) 適用於芝加哥等全美十個都會區。

這十大都會 區除芝加哥外，還包括密西根州底特律、喬州亞特蘭大、田納西州曼菲斯、佛州邁阿密、賓州費城、密蘇里州聖路易，德州則有三處都會區都在名單內，包括休士頓、愛爾帕索(El Paso)、麥克亞倫(McAllen)。

由於通貨膨脹加上利率增長，2022年全美的購屋者中，首購族僅占26％，這也是全美房產經紀人協會(National Association of Realtors)從1981年開始收集數據以來的歷史新低紀錄。

根據火箭貸款表示，芝加哥地區的居民如果收入不超過該區中位收入的140％，信用評分為620分或更高，且接受過房地美推出的一對一財務諮詢，即日起都有機會拿到這筆頭期款補助，依照芝加哥住房局的數據，截至2022年4月為止，芝加哥區四口之家的中位收入為14萬5880元。

火箭貸款公司的執行副總裁班菲爾德(Bill Banfield)說，「我們希望能夠幫助在傳統被視為資源不足市場的人群，尤其是有色人種，我們希望他們擁有自己的房子」。

根據指出，此項目的申請者至今有15％來自芝加哥地區，班菲爾德說，由此表明這項補助對該社區產生了積極影響。

房地美負責社區參與的資深副總裁加德納(Danny Gardner)說，芝加哥的非裔、拉丁裔等少數族裔的潛在買家集中，且該地區的房屋存量高於全美水平。加德納說，3000元的首付信用補助，希望能夠對第一次購屋者多少提供援助。

火箭貸款去年12月也推出過另一項對於首購族的協助計畫「Purchase Plus」，該項目提供包括芝加哥在內的六個城市的首購族高達7500元的資金，以協助支付貸款手續與相關費用；芝加哥本地的組織，如「芝加哥社區住房服務公司」(Neighborhood Housing Services of Chicago)、伊州住房發展局(Illinois Housing Development Authority)等機構也有類似的資金協助提供給首購族。