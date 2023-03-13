救火途中自家發生大火 芝消防隊員痛失妻子與3年幼子女

芝加哥一名消防隊員家中發生大火，他的妻子跟三名年幼孩子都不幸喪生。(WGN影片截圖)

芝加哥 一名消防員上周二晚間正在一輛消防車上前往失火地點救火時，從無線電聽到另一處火災地點是自家住宅，雖即刻趕回家，甚至對重傷妻子進行心肺復甦(CPR)，但這場大火仍奪去他的妻子跟三名不到10歲孩子的生命，面對失去至親之痛，這名消防員同意捐出四位家庭成員的器官，希望讓其他需要移植的人延續生命。

這名消防隊員史都華特(Walter Stewart)與妻子、三名子女住在芝市蒙特克來爾區(Montclare)的一棟兩層樓獨棟房，芝加哥消防局說，上周二晚間9時他正要開始工作，坐在老諾伍德公園區(Old Norwood Park)55號消防車前往一處火場救災時，聽到無線電得知他位於北盧瑟福大道(North Rutherford Avenue)2500號附近的住家發生大火，立即趕回家中。

消防隊雖然很快將屋內四人從火場移出並送到醫院，但史都華特七歲的兒子伊澤拉(Ezra Stewart)次日(8日)過世，36歲的妻子薩爾默(Summer Day-Stewart)隨後在9日死亡，兩歲的兒子艾莫里(Emory Day-Stewart)以及九歲的女兒Autumn Day-Stewart不幸也在10日離世。

根據庫克 郡法醫辦公室報告，史都華特母子四人都是因為吸入煙霧死亡。根據有關部門表示，這場大火的起火點在廚房，史都華特家中也裝有煙霧警報器，起火原因仍在調查。

消防局表示，在令人遺憾、震驚的死亡事件發生後，史都華特同意將四名家人的器官捐給其他需要移植的人。

芝加哥消防員工會正在發起一項籌款活動，希望幫助史都華特應對這場「難以言喻的悲劇」，捐款網址：classy.org/give/473700，消防局說，「希望大家把史都華特一家放在心上，並為他們祈禱」。