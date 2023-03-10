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密州大槍手遺書公布 連問4個為什麼自己被討厭

特派員黃惠玲／即時報導
43歲的麥克瑞曾在2019年因沒有隱蔽槍證攜槍被逮捕。(密西根懲教廳)
43歲的麥克瑞曾在2019年因沒有隱蔽槍證攜槍被逮捕。(密西根懲教廳)

密西根州警方10日公布密西根立大學校園槍擊案槍手麥克瑞(Anthony Dwayne McRae)的遺書，43歲的兇嫌行兇前在該紙條上稱自己「被討厭」，且覺得自己是「孤獨者」及「棄兒」。麥克瑞2月13日於密州大校園開槍打死三名學生，並造成包括兩位中國留學生在內的五名學生中槍受傷。

麥克瑞寫著「他們讓我變成今天的殺手」，「我是一個人」，但「他們討厭我，為什麼？為什麼？為什麼？為什麼？」

麥克瑞住在蘭辛市，與位於東蘭辛市的密州大並沒有明顯的關係。這宗槍擊事件發生在2月13日晚間8時左右，當時他進入密州大校園北端柏齊大樓(Berkey Hall)的一間教室開槍，警方說，麥克瑞離開該教室後，又走到附近的學生大樓再開了幾槍。案發後校園封鎖了好幾個小時，麥克瑞最終在距離校園四哩處的工業區開槍自殺。

警方說，調查人員在麥克瑞當時所穿的衣服口袋中發現了一張紙條，上面寫著「我們有一群人，20個，我是領導」，「我將在密西根州立大學開槍，團隊一些成員將前往科羅拉多州的史普林斯(Springs)開槍」，「另一組。。。。他們將去新澤西，在高中、初中開槍」，「他們傷害了我」。

警方10日說，麥克瑞在紙條上聲稱跟其他人一起行動，經查並沒有這回事，「經過全面的審查與詳細的後續調查」後顯示，麥克瑞單獨行動，並沒有與其他人合作。警方說，目前調查仍在繼續。

麥克瑞於2019年，曾因未經許可攜帶隱蔽武器而被控重罪，他後來承認犯有攜帶子彈上膛槍枝的輕罪，法庭因此予以判決緩刑一年半

密西根州 槍擊 中國留學生

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