芝市去年汽車竊盜飆升55％ 增幅冠全美

全國保險犯罪局提醒，不管離開車子時間長短，一定要把車鑰匙帶下車。(pexels)

芝加哥 治安有多差？或許從8日公布的一項數據可以看出端倪。全國保險 犯罪局(National Insurance Crime Bureau)的最新統計顯示，芝加哥去年汽車 被盜的案件增加了55%，儘管全美各地也都有相同趨勢，但芝城汽車盜竊增長速度之快，不僅遠遠領先全美平均的7％，更超過所有城市高居第一。

統計指出，全美去年汽車被盜的增幅為7％，被竊車輛總數打破100萬輛，寫下2008年以來的新高。總部位於芝城西北郊，專注於保險詐欺與車輛盜竊的全國保險犯罪局總裁格勞(David Glawe)說，芝加哥絕對在朝錯誤的方向發展。

該組織的年度研究顯示，雖然加州、德州的車輛被盜數量全美最多，但伊利諾州在盜竊數量的增幅35％，卻領先其他同為人口較多的州。格勞說，進一步細分來看，芝加哥市與周邊郊區基本上是導致伊州汽車盜竊數目飆升的主要範圍。

數據指出，芝市2022年共有多達2萬1516件汽車竊盜案件，比2021年的1萬3856宗，多出7660件，增幅超過五成達55％。從全國保險犯罪局的信息顯示，被盜車輛包括無人看管的車子、行進中被劫的車輛等。

格勞說，疫情期間，受到供應鏈與二手車、零件等價格上升影響，汽車竊盜一直在增加。

在線汽車搜索網站iSeeCars的一項研究指出，去年11月，二手車的價格終於出現兩年半以來的第一次下降，但仍比疫情前的行情高，研究發現，伊州一輛二手車的平均價格超過 3.5萬元。

格勞說，二手車的需求很高，但供應量少，汽車零件也相對搶手，他舉例，過去三年汽車催化轉換器(catalytic converter)的竊盜案激增了1200％，這種零件內含有珍貴金屬铑、鈀、鉑等，在黑市轉售可以賣到好幾百元。

他表示，有專門的組織犯罪團夥偷了車子後，將車輛分解逐一販售零件。另方面，社交媒體頻繁可見的韓系品牌起亞、現代車輛竊盜教學影片，也助長了偷車風氣。

格勞表示，在芝加哥最受偷車賊垂青的作案目標，包括本田(Honda)、豐田(Toyota)、福特、雪佛蘭的小貨車，而從去年起，起亞與現代的竊量激增，2021年時，這兩種品牌的汽車占芝城被盜車輛的8％，去年則飆升到29％。

要避免成為車輛被盜的受害者，格勞建議把車停在光線充足的地方，還有就是千萬不要把車鑰匙留在車內。