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有效10年中國簽證何時恢復？芝加哥中領館最新解答

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有效10年中國簽證何時恢復？芝加哥中領館最新解答

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)
前往駐芝中領館證件大廳者，需先上網預約號碼。(駐芝中領館官網)

中國駐芝加哥總領事館7日針對十年多次入境中國簽證是否恢復使用表示，目前仍不可以使用未過期的十年簽，如持有該類簽證且現階段要去中國，都必須重新辦理簽證；假使持證者同意註銷2020年3月26日之前發出且仍在效期內的多次赴華簽證，並支付新的費用，就能辦理新的多年多次簽證，如想保留原有多年多次簽證，則可免費辦理六個月有效的兩次入境簽證。

駐芝中領館表示，截至目前，所有2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證仍處於暫停使用狀態。持此類簽證人員現階段如有赴華需求，須重新辦理簽證。

領館也特別提到，如果沒有緊急或特殊事由必須近期去中國，建議避開當前簽證申請高峰，合理安排申請時間，等原有效多年多次簽證恢復使用後，直接可持用該簽證到中國。

領館指出，持有2020年3月26日之前頒發且仍在效期內的多年多次赴中國簽證者，如果同意註銷該簽證，並支付新的簽證費用，可辦理新的多年多次簽證，否則如果選擇繼續保留目前停用但未逾期的多年多次赴華簽證，則可申請免費的六個月效期的兩次入境簽證。

領館也提到，目前到中國旅遊、就醫事由的簽證仍然暫停受理，因此持有十年多次入境的L字簽證(旅遊簽證)，目前不能用也不能重新申請這類簽證。

假使已經辦好了中國簽證，但因機票等原因改變了旅行計畫，是否能在駐芝中領館改簽或延期？駐芝中領館表示，簽證申請一經批准，不可更改，也不能延期，費用不會退還。領館建議在未收到總領館頒發的簽證前，先不要購買赴華機票，否則申請人必須自行承擔可能產生的損失。   　　　

至於有人詢問為什麼發出的簽證種類跟申請時的種類不一樣？領館回覆表示，領事官員依據申請個案決定是否頒發簽證，以及簽證的種類、有效期、停留期限和入境次數。

此外，駐芝中領館官網公布的最新簽證信息指出，駐芝中領館自2023年2月3日恢復領事證件大廳對外辦公以來，簽證申請量持續增加，為盡可能滿足申請人需求，每個工作日中部時間晚上11時將放出次日工作日的預約號，屆時領館也會根據需要延長大廳對外辦公時間。

目前駐芝中領館簽證大廳恢復開放，但申請人要先登錄「中國簽證在線填表」(COVA)，然後網上填好簽證申請表，再到「中國簽證申請在線預約」(AVAS)預約到領事證件大廳現場遞交材料時間。 

駐芝中領館表示，現階段領事證件大廳現場受理簽證、公證、認證申請。至於護照、旅行證申請及養老金資格審核，仍要通過「中國領事APP」線上辦理，不用到證件大廳現場辦理。

詳細申辦中國簽證常見問題解答，可查詢駐芝中領館官網：https://reurl.cc/pLLnob

有關中國簽證預約安排，可查詢：https://reurl.cc/5MMkVn

簽證 中領館 芝加哥

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