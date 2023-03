風再起時3/14北美首映 郭富城將現身芝城

主演「風再起時」的郭富城(右),將出席14日在芝加哥舉行的北美首映典禮。(亞洲躍動影展提供)

第16季亞洲躍動電影 展(Asian Pop-Up Cinema)將在3月18日至4月16日間舉行,這屆影展 將播映25部來自中國、法國、香港、日本、星加坡、韓國、台灣、美國和越南的電影。著名香港歌手、演員郭富城預定14日出席其參展電影「風再起時」的北美首映。

亞洲躍動電影展負責人王曉菲表示,郭富城除將出席本季電影節的開幕特別活動外,並將獲頒電影傑出成就獎,時間為14日晚7時,郭富城於2015年主演的「踏雪尋梅」,也將在4月1日播放。

港片「毒舌大狀」女主角楊偲泳為這季影展「璀璨新星獎」的得主,她與該片編劇/導演 吳煒倫與將出席31日晚間的頒獎禮和問答環節。

影展閉幕電影為台灣作品「山中森林」,導演姜寧與男主角李康生則將出席4月16日晚間5時30分舉行的北美首映與現場問答。

上述活動地點均在芝加哥AMC影院,地址:AMC NEWCITY 14,1500 N Clybourn Ave.。

此外,日本女演員Nahana也將到芝城出席影展,3月18日下午5時30分她會在AMC Evanston 12領取職業成就獎,她所主演的「She is me,I am her」將同天播映。

港片「流水落花」導演賈勝楓將出席4月1日下午2時30分,在AMC NEWCITY 14的影片播映會。

本季電影節還與Eventive串流媒體平台的Mubi.com合作,向美國和加拿大的觀眾提供在線播映的服務,時間為3月25日至31日。

4月3日至9日,電影展將推出全新「你可能錯過的電影」(Movies You May Have Missed)項目,將有四部電影上線免費提供觀看,包括越南片「宋朗」(Song Lang)、中國導演沈宇的作品「老城女孩」, Werner Herzog的「Family Romance LLC」動畫電影,還有日本電影「花與愛麗絲的故事」(The Case of Hana and Alice)。

影展詳細播映內容、時間與特別活動,可查詢官網:www.asianpopupcinema.org。