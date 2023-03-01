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破40年紀錄 芝市長僅執政4年 萊特福特承認敗選

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝市長萊特福特(右)在任期間，指派李惠華(左)繼任前11區區長唐信職位，也催生了芝市議會有史以來第一位華裔區長。(本報檔案照片)
芝市長萊特福特(右)在任期間，指派李惠華(左)繼任前11區區長唐信職位，也催生了芝市議會有史以來第一位華裔區長。(本報檔案照片)

芝加哥市市長萊特福特四年前以黑馬之姿，成為芝市史上第一位非裔女同志市長，28日她再度創造紀錄，成為芝市過去40年來，第一位沒有贏得連任的市長，萊特福特2月28日晚間承認敗選，但她告訴支持者「為自己的工作感到自豪」。

萊特福特在任期間，與市議會、工會的關係一直存在衝突，而選民最關新的安全與犯罪問題，助長瓦拉斯(Paul Vallas)與強森(Brandon Johnson)進入決選的機會，萊特福特擔任市長時的犯罪率上升，也成為其他對手批評的焦點。

萊特福特說，今年對市長職務而言是艱難的一年，但她仍將昂首挺胸，她說，不管選舉結果如何，「我們做了正確的努力，我們讓這座城市走上更好的道路」，她也提到，「我們都知道，在生活中，最終不可能贏得每一場戰役，但你永遠不會後悔向強權挑戰，迎來光明」。

萊特福特表示，她的女兒目前在上高中，她計畫繼續留在芝加哥，也會支持下一任市長工作。

四年前，當時有權有勢的14區區長柏克(Edward Burke)涉嫌貪腐醜聞爆發，主打腐敗的萊特福特在2019年第二輪決選中，擊敗強勁對手、現任庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)。

然而曾被視為政治新星的她，四年後意外落馬的三大關鍵問題，分別是：疫情期間犯罪率急遽上升，與該市政治圈、一般社區都發生系列明顯衝突，還有就是因為疫情與連續發生的打砸搶而帶來的嚴苛挑戰。

芝加哥伊利諾大學(UIC)教授穆尼(Chris Mooney)說，萊特福特面臨著她無法控制的問題，而且缺乏明確的政治基礎，與九名候選人中唯一白人瓦拉斯及唯一西語裔賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)不同，她必須與其他六名同為非裔的候選人競爭選票。

治安毫無疑問是萊特福特敗選的最主要原因，而萊特福特「無端爭吵」的個性也傷害了自己，穆尼說，有時萊特福特會為了大多數人不知道的原因挑釁，為她帶來致命傷。

資深政治顧問寇布(Delmarie Cobb)指出，萊特福特面對批評的態度過於防衛，特別是對於公共安全議題，如果她能更著重在解釋這些問題，而不是將攻擊她處理犯罪問題不當者視為「仇敵」，情況應該會好很多。

萊特福特在任期間，與華埠算是保持不錯互動，她過去幾年都出席了華埠龍舟賽，此外，去年3月，她指派華裔李惠華(Nicole Lee)接任因貪腐下台的前11區區長唐信職位，促使市議會出現史上第一位華裔區長，此舉讓華社銘記在心。

不過，萊特福特堅持將華埠高中蓋在24街夾州街的做法，也引起華社對其無法接受社區意見的批評，隨著她的敗選，華埠高中是否有機會重新選擇預定地，也成為許多華人選民在市長決選中的重要參考依據。

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