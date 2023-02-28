芝市級選舉今登場 華埠投票所2成選民跑錯地點

芝加哥市級選舉28日投票。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市級選舉28日登場，全市1200多處投票 所從一早6時就開放投票，不過，受到十年一次選區重畫影響，選民跑錯投票所情形頻發，華埠圖書館 投票站工作人員指出，到28日中午到該投票所的選民，跑錯票所的比率達五分之一。

一名在華埠廣場工作的華裔選民表示，他趁著工作空檔到華埠圖書館投票，這也是他第一次行使投票權，沒想到投票所工作人員告知，他的投票所不在圖書館，該選民表示「很錯愕」，由於他不享放棄投票權，但上班時間時間有限，無法趕到不分區可投票的提前投票所投票，因此選擇填寫「臨時選民宣誓書」(Provisional Voter Affidavit)的方式完成投票。

根據芝加哥選委會解釋，「臨時選民宣誓書」是在選民時間或交通限制導致無法前往不同的投票地點時的投票選項。這種臨時選票是「最後的安全網選擇」，在使用臨時選票進行投票時，選民將使用觸摸屏幕，然後輸入選民信息，電腦再從選民所屬選區顯示正確選票，選民這時即可從屏幕中選出心儀候選人，再打印初選票，但不是放進投票所的計票機內，而是會密封在臨時選票的信封中，並在選舉日後再進行計票。

截至28日中午為止，約有四到五位選民選擇填寫「臨時選民宣誓書」完成投票。不過，也有一些選民在發現跑錯投票所後，乾脆不投了。

往年市級選舉的投票率都比較低，今年由於市長選情激烈，投票人數明顯增加，28日中午左右，華埠圖書館已經有超過50位選民完成投票，與去年11月的期中選舉投票情況不相上下。

跑錯投票所的情形不僅發生在華埠地區，位於1803 S. Wabash的投票所工作人員也表示，一個上午有不少選民到該地點後，才發現自己不是隸屬於該票所，甚至有選民跑了三個票所才找到正確地點。