餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

曾名列全美最高收入餐館的「陳氏蟹屋」(Bob Chinn's Crab House)東主、被譽為餐飲業傳奇的陳國強(Bob Chinn)，日前以99歲高齡過世，他所經營的這家海鮮牛排餐廳，在中西部幾乎無人不知、無人不曉，陳國強家人說，「他一生每個時刻都活得很充實」。

這家位於芝城北郊威靈市(Wheeling)可容納700名顧客的餐廳，2012年總營收曾達到2400萬元，寫下全美最高紀錄，該餐館每天接待多達2500名客人，每天售出的海鮮平均達到3000磅。

陳國強的孫女瑪麗琳(Marilyn Chinn LeTourneau)說，「陳氏蟹屋」的成功關鍵，在於食材的品質以及好的顧客服務，還有餐廳「把每個消費者當成老朋友，讓每個人都成為陳國強的朋友」。

另一個孫女梅爾(Maile LeTourneau)說，只要跟她爺爺聊過天的顧客，都會覺得跟陳國強一見如故，「太多人告訴我們，他們跟陳國強很熟」，她說，爺爺就是有讓人賓至如歸的本事。

陳國強每天都會出現在餐廳，直到他90歲，當他不在餐廳時，員工也不時會收到陳國強的傳真送到辦公室，提醒大家當天注意事項。

陳國強的父母為中國移民，他在家裡七個孩子中排行老三，出生於明尼蘇達州德盧斯(Duluth)的陳國強，八歲時跟著家人搬到芝加哥 。從小就有生意頭腦的他，小小年紀就在芝加哥小熊球場(Wrigley Field)附近撿拾空瓶子賣錢，還不時在當時城北區的Vogue戲院前打工發傳單。

陳國強14歲就開始靠兩條腿走路外送中餐，第二次世界大戰時，陳國強參軍，並在愛爾蘭貝爾法斯特(Belfast)郊區服役了三年；在「陳氏蟹屋」創立前，他曾在佛羅里達州的邁阿密海灘開餐館，不過卻沒有成功，餐館很快就關了門。

1982年他與女兒一起開辦陳氏蟹屋，當年本來他已經準備退休，但他在海外旅行中，品嘗到阿拉斯加、澳大利亞海鮮美食後，產生了經營海鮮餐廳的想法。

他趁著到夏威夷 旅行時，說服了當地的海鮮供應商將將海鮮空運送到伊州 ，還登上阿拉斯加捕蟹船，說服漁民為他在伊州的餐廳供應海鮮，後來甚至在夏威夷檀香山開了一家海鮮貿易公司，每天將數千磅新鮮海鮮空運到芝加哥，建立了穩定的海鮮供應商渠道，這也成為陳氏海鮮的成功基礎。

陳國強結褵62年的的妻子於2016年過世，他有兩個女兒一個兒子，還有七位孫子女，不過，其中一位女兒芭芭拉(Babara Chinn)2014年也已經過世。