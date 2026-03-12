劉美賢談奧運後：外出常被認出 「不多想否則會瘋掉」

我的頻道

記者王子涵／屋崙報導
劉美賢表示，自己仍在學習如何在受到關注的情況下過好日常生活。（記者王子涵/攝影）
劉美賢表示，自己仍在學習如何在受到關注的情況下過好日常生活。（記者王子涵/攝影）

在慶祝活動開始前，劉美賢先在屋崙市議廳舉行記者會。她表示，自從三周前從義大利返回美國以來，外界的大量關注有時讓人感到有些難以招架。

劉美賢說：「我不會想太多，因為如果想太多，我可能會瘋掉。現在走在外面真的很不一樣，每次出門都會有人認出我，所以我的日常生活有點改變。不過大多數人都非常尊重我，我對此很感激。」

她也表示，自己仍在學習如何在受到關注的情況下過好日常生活。「但我還是得學會如何過自己的生活、繼續過每一天，而不會每次都被太多人攔下來。」

劉美賢同時談到自己曾暫別滑冰兩年的經歷。她表示，那段時間其實並不算真正的休息，而是轉換方向、嘗試不同的生活方式，這同樣非常重要。

她說：「對我來說，那其實不算是休息。那是轉換、去做一些不同的事情，而那同樣重要。要獲得新的視角，就需要去體驗新的事物。這其實很簡單，但當你身處一個不斷重複的循環中時，很難意識到這一點。」

她表示，回頭看那段時間，自己等於嘗試了一條全新的生活道路，也因此對自己有了更清晰的認識。她說：「當我回頭看時，我其實嘗試了一條完全不同的人生道路，那時我獲得了很多清晰感與自我認識……我真的很高興自己當時聽從了內心的聲音。」

當天記者會上，劉美賢與她的教練Phillip DiGuglielmo以及教練兼編舞Massimo Scali一同出席。兩人多半在一旁聆聽，由劉美賢回答媒體的一連串提問。

DiGuglielmo在會上也分享了對這位弟子的觀察。他表示：「我認為她每天都在享受這段旅程——無論是好的一天還是不太順利的一天，無論我們是否在旅行，無論她感覺很好還是狀態不太好。」他說：「她就是享受整個過程。」

