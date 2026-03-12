洛威爾高中教師停職引關注 華裔家長：學生喜歡老師、校方處理欠妥

洛威爾是舊金山聯合學區唯一以學業表現為錄取標準的公立高中。（本報檔案照）

舊金山市菁英公立高中洛威爾（Lowell High School）一名數學教師因測驗題內容引發爭議後被校方停職，引起社區討論。12日，多名華裔家長向本報表示，涉事教師陳湯姆（Tom Chan，音譯）長期深受學生喜愛，質疑校方在未充分了解情況下即將教師停職，對學生學習與教師聲譽都造成影響。

根據報導，相關爭議源於上月一份九年級代數I測驗題。其中一題以情人節約會為背景，題目描述「約會花費金額與對方體重成正比，體重120磅的普通女生花費55美元」，並要求學生計算若對方體重為220磅時的花費金額。另一題則描述一名「胖子偷吃糖果被踢到半空」，要求學生計算高度與時間的數學方程。部分題目還涉及學生身高、體重等個人資訊。投訴家長認為題目帶有身材羞辱與刻板印象，並可能傳遞不當價值觀。

事件在媒體發布後，校長於當日下午向全校家長發郵件表示，陳老師「需要請假」，目前沒有確定返校日期，未說明停職原因。

華裔家長吳淑美向本報表示，她分別是洛威爾在讀和畢業生兩個孩子的家長。她說：「很多學生都很喜歡和支持陳老師」。她指出，陳老師在校任教已20多年，學生普遍認為他教學生動、容易理解，「很多學生畢業後還會回學校找他，一起火鍋，一起戶外活動」。

被採訪的多位家長認為，媒體報導過度放大了事件。一位不願具名的家長表示，投訴主要來自個別家長，「只是一面之詞就被公開報導，對老師的聲譽傷害很大」。她表示，在學生私下與老師互動中，關係一直很好，「學生喜愛這位老師，如果只是因為使用了幾個不恰當的詞語，忽略了陳老師想讓課堂更生動的發心，而泯滅了一位好老師，那就太可惜了。」

家長Karen也向本報表示，她的女兒曾上過陳老師的課，認為老師教學方式生動，「原本很枯燥的數學變得容易理解」，學生也因此更有學習興趣。她說，陳老師平時還會為學生準備零食或午餐，是發自內心的喜歡和支持孩子們。

除了對教師表達支持外，多名家長也對目前課堂安排表示擔憂。有家長指出，自從老師停職後，部分班級缺乏正式代課教師，學生只能透過影片或自學完成課程。由於4月即將迎來AP考試，一些學生和家長對學習進度感到焦慮。

多位家長表示，希望校方在調查過程中能更全面了解教師在學生中的評價，同時盡快安排穩定的教學方案，確保學生在重要學期不受影響。