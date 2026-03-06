舊金山洛威爾高中華裔數學師 試題涉身材羞辱性別歧視

洛威爾高中是許多家長與學生屬意的學校，學業壓力大 。(本報檔案照片，取自谷歌地圖)

舊金山一名數學老師日前被無限期停職(indefinite leave)。先前，學校發現他要求學生解答有關一個「胖孩子」(fat kid)被踢，以及根據女孩體重或「性感值」(sexy points)計算約會成本相關的試題。

舊金山紀事報報導，洛威爾高中(Lowell High School)校長鮑蒂斯塔(Jan Bautista)2日下午5時半剛過，即通知家長，老師陳湯姆(Tom Chan，音譯)需要休假(needed to go to leave)，未知他何時復職，他的課程代課情況也尚未決定。校長要求社區此時尊重老師的隱私。

紀事報聯絡學區官員和校長，學區官員拒絕證實陳湯姆是帶薪休假(paid leave)或自己請假(personal leave)。校長則未對事件置評。

先前有家長表達對陳湯姆的試題擔憂，並表示如果家長和學生投訴，害怕他們的成績或大學推薦會遭到報復。家長認為，九年級代數I測驗的用詞、強化刻板印象，並且讓孩子接受。這些試題反映對肥胖的羞辱、注重外表的價值觀，並暗示女孩不擅長數學。

陳湯姆在洛威爾中學任教超過20年。家長表示，高年級的學生證實，先前的班級也曾經遇到類似的測驗內容。

學區官員表示，他們已知有關考試內容不當的指控。發言人杜德尼克(Laura Dudnick)電郵回覆表示，學區非常重視這些問題，並正積極調查。由於這是人事問題，無法透露細節，但可確認，一旦有任何發現，會調查每份報告，並在必要時採取適當的導正。

家長表示，測驗並非唯一令人擔憂的問題。

陳湯姆還在YouTube上發布一系列標題為「成績與尊嚴」(Grades vs. Dignity)的視頻，內容顯示學生們為獲得加分而跳一些搞笑的舞蹈。在2025年5月發布的最新影片中，陳湯姆寫道：「孩子們需要A，所以給他們提供了一個出路。」

此外，家長透露，陳老師會在測驗中加入一些難題(curveball questions)，關於他還沒教過學生的內容，但評分方式卻與所有其他問題相同。

家長認為，在像洛威爾這樣的學校，爭取好成績的學業壓力很大，用他們沒學過的東西評分，感覺就像是一種虐待，像是一種控制方式。孩子曾表示陳老師人緣不錯，似乎想讓數學變得有趣。但覺得考試內容就像是爸爸講的冷笑話，一點都不好笑。

杜德尼克表示，學區首要任務是確保學生在校感到安全和受到支持，並提供多種舉報途徑，包括舊金山聯合學區 (SFUSD) 的「看到就通報」(See Something, Say Something)匿名舉報系統，一周7天、每天 24 小時開放。