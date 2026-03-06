光天化日！舊金山華埠突發刺人血案 監控錄像拍下全程

一名身穿黑色連帽上衣的男子沿人行道緩慢行走，接近路口時突然從身上抽出刀具，用右手刺向一名正等待過馬路男子的背部。整個攻擊看似毫無預警。（取自谷歌街景）

舊金山 最近治安令人擔憂。華埠5日下午發生一起光天化日刺人事件，一名亞裔男子在街口等待過馬路時，突然遭人從背後持刀刺傷。監控畫面顯示整個過程，畫面在網路上迅速流傳。警方表示，受害者傷勢危及生命，嫌犯已被逮捕，案件仍在調查中。

據KRON4電視台取得的監控錄像，事件發生於華埠士德頓街（Stockton St.）與沙加緬度街（Sacramento St.）交界。畫面顯示，一名身穿黑色連帽上衣的男子沿人行道緩慢行走，接近路口時突然從身上抽出刀具，用右手刺向一名正等待過馬路男子的背部。整個攻擊看似毫無預警。

刺人後，嫌犯迅速離開現場，穿越街道後消失在畫面之外。

受害者隨後轉身，用手按住下背部，踉蹌幾步後倒在人行道上。他一度試圖站起，但最終俯臥在地。畫面顯示，現場另一名站在附近的男子拿出手機，疑似報警求助。

舊金山警察局表示，警方於13日下午約1時13分接獲報案，指士德頓街與沙加緬度街交界發生刺人事件。警員到場後發現一名男子身上有刀傷，醫護人員隨後將其送往醫院救治，傷勢被列為危及生命。

警方在後續調查中，於鮑威爾街（Powell St.）600號路段附近找到一名與目擊者描述相符的男子，並將其拘留逮捕。警方目前尚未公布嫌犯姓名及可能面臨的指控，也未說明作案動機。