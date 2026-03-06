舊金山市長羅偉隨扈在田德隆遇襲 頭部流血受傷

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
44歲的菲利普斯（Tony Shervaughn Phillips）被控以多項罪名，包括以可能造成嚴重傷害的暴力襲擊警員、威脅警員、攻擊警員以及持有吸毒工具等。（警局提供）
舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）5日晚間在田德隆區（Tenderloin）巡視時，其隨行安保人員與兩名街頭男子發生肢體衝突，其中一名警員頭部受傷流血。警方表示，羅偉本人未受傷，兩名涉案男子已被逮捕。

舊金山警局表示，事件發生於5日下午約5時38分，地點在雪松街（Cedar St.）與拉金街（Larkin St.）附近。當時羅偉乘坐的黑色專用車輛在街口被數人阻擋，隨行警員下車處理後與現場男子發生衝突。

據Mission Local取得的現場視頻，一名身穿西裝的警員與其中一名男子扭打，過程中被對方摔倒在地，後腦部撞擊路面並流血。另一名警員同時與另一名男子發生拉扯。視頻顯示，羅偉當時站在不遠處觀察情況，隨後離開現場。

警方表示，兩名涉案男子隨後被控制並上銬，其中一人曾試圖逃離，但在拉金街靠近波斯特街（Post St.）附近被警方攔截。兩名警員在事件中受傷，但傷勢均為非致命性。

警方指出，事件起因是市長車輛在街上遇到幾名站在道路中央的人。羅偉事後向媒體表示，他當時下車詢問情況並要求對方讓開道路，以免影響行人與車輛安全。

羅偉在市政廳接受媒體訪問時說：「街上的人也是我需要關心的事情。我當時既擔心他們的安全，也擔心行人與車輛的安全。」

他表示，在衝突發生時，他並未離開現場，而是返回車輛通知另一名安保警員前來支援。「那名警員比我更專業，也更有訓練，他們能夠處理當時的情況。」羅偉說。

羅偉同時證實，其中一名安保頭部受傷，但目前情況良好。他並感謝其安全團隊在突發危險情況中的迅速應對。

舊金山警察協會（San Francisco Police Officers Association）主席Louis Wong在聲明中表示，感謝負責市長安全的警員在「危險且難以預測的情況下迅速而勇敢地保護市長」。

警方記錄顯示，其中一名被捕男子為44歲的菲利普斯（Tony Shervaughn Phillips）。他被控以多項罪名，包括以可能造成嚴重傷害的暴力襲擊警員、威脅警員、攻擊警員以及持有吸毒工具等。

公開資料顯示，菲利普斯曾於2019年因涉嫌在Polk Gulch社區芬恩巷（Fern Alley）刺傷一名男子而被捕，該案受害者尼爾（Curtis Neal）送醫後死亡，但檢察官當時以證據不足為由未對其提出起訴。

長期在田德隆區從事社區工作的活動人士西摩（Del Seymour）表示，他認出被捕男子，並稱對方長期在當地活動，「有時情緒不穩，偶爾會與人發生衝突」。

西摩表示，類似衝突在田德隆並不罕見。「他只是這個社區上千名處境困難居民的一個縮影，這並不是什麼特別罕見的事情。」他說。

警方表示，案件仍在進一步調查中。

舊金山 羅偉

