陳詩敏遞表選國會議員 倡全民醫保、教育與移民議題

記者李怡╱舊金山報導
4日下午，舊金山第一區市議員陳詩敏（中）在家人陪同下在選務處遞表宣布競選國會議員席位。（記者李怡╱攝影）
舊金山第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）4日在舊金山市政廳選務處（Department of Elections）遞交文件，正式宣布參選聯邦眾議員，角逐由國會前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）退休後留下的席位。陳詩敏表示，若成功當選，她將成為代表舊金山的首位華裔聯邦眾議員，對華裔社區具有歷史性意義。

陳詩敏當天下午在家人陪同下完成參選登記，並接受媒體採訪。她表示，若進入國會，最優先關注的議題是醫療保健、教育投資及移民政策等民生議題。她指出，目前許多美國家庭正承受高昂醫療費用壓力，因此她支持推動「全民醫療保險」（Medicare for All），並主張打破保險公司與藥廠壟斷，同時讓聯邦政府能直接與製藥公司談判藥價，以降低民眾醫療成本。

在教育方面，陳詩敏表示，政府應加大對教育的投入，包括資助托兒服務、K至12年級學校教育，以及擴展高等教育與職業培訓機會。她特別提到舊金山目前實施的「免費城市學院」（Free City College）政策，認為此模式可在全國推廣，讓更多人有機會接受高等教育與技能培訓。

談到移民議題時，陳詩敏表示，近期聯邦層面的一些政策讓移民社區感到焦慮與不安。她主張維護出生公民權，並推動為無證移民提供取得合法身分的途徑。她指出，這些政策對包括華裔在內的移民社區至關重要。

陳詩敏亦提到，部分聯邦政策如關稅措施，正對華裔社區經營的中小型商業造成衝擊。「許多華裔家庭經營的小型商店與餐館正面臨成本上升的壓力，」她說，未來若進入國會，將致力於減輕小商業負擔，支持移民與勞工社群。

對於近年出現的反華情緒及政治攻擊，陳詩敏表示，她對自己的華裔身分感到自豪，並認為種族主義與偏見雖然仍存在，但社會也有許多支持移民與多元社群的盟友。她說，自己將代表勞工、移民及弱勢社群的聲音，將舊金山的經驗帶到華府。

陳詩敏在記者會上提及華裔社區的歷史。她表示，125年前華裔移民黃金德（Wong Kim Ark）曾為出生公民權打官司，而如今她有機會競選國會議員，象徵華裔社區在美國政治參與上的重要里程碑。

面對激烈的選戰，陳詩敏表示，競選將依靠廣泛的社區聯盟與基層支持。她指出，目前已獲得多個工會與社區團體背書，包括酒店員工、教師、消防員及護士等勞工團體。她強調，這場選舉不只是個人的競選，而是代表勞工與普通民眾的運動。

她同時表示，過去在地方選舉中曾多次面對資金雄厚的對手，但仍成功勝出，因此並不擔心來自大型金主或政治行動委員會的挑戰。「金錢和財團不會嚇倒我，因為有民眾的支持。」

陳詩敏呼籲選民積極參與今年6月的初選投票，強調這場選舉將決定誰能代表舊金山的勞工、移民及多元社區前往國會發聲。

4日下午，舊金山第一區市議員陳詩敏（中）在家人陪同下在選務處遞表宣布競選國會議員席位。（記者李怡╱攝影）

4日下午，舊金山第一區市議員陳詩敏（中）在家人陪同下在選務處遞表宣布競選國會議員席位。（記者李怡╱攝影）

