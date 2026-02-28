太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

民眾冒著寒風在加州楚魯克點燃蠟燭悼念在雪崩中喪生的滑雪者。（美聯社） 廖宜怡

2月17日，加州太浩湖（Lake Tahoe）附近城堡峰（Castle Peak）發生了一場大規模雪崩，造成九人喪生。一個多禮拜後，這場事故的兩名倖存者出面詳述這場悲劇是如何發生。

根據紐約時報 28日的報導，這場雪崩的兩名倖存者奧贊斯（Anton Auzans）和漢彌頓（Jim Hamilton），描述了當時在白茫茫一片、4呎厚積雪、風速超過每小時50哩的惡劣天氣中，如何在雪地中困難前進。

突然間，前方傳來一聲警告：「雪崩！」不到幾秒鐘，一道雪牆就從山坡上傾瀉而下。

奧贊斯表示，他即刻躲到一棵樹後面，但仍然被雪捲走掩埋；漢彌頓因為滑雪板固定器出問題，與一名嚮導落在隊伍後面，他根本沒聽見雪崩的聲音，一直到他發現隊伍的雪地蹤跡突然消失在一堆雪塊中。

紐約時報表示，兩名雪崩倖存女性拒絕接受他們的訪問，另外兩名倖存者則無法聯絡上。

紐約時報稱，16日清晨，塞拉雪崩中心（Sierra Avalanche Center）發出雪崩警報，指偏遠地區當天可能發生大型雪崩，危險級數從三級（相當高）上調到四級（高）。

倖存者表示，他們不清楚嚮導是否查看過天氣預報，或諮詢過旅行團公司黑鳥（Blackbird）。漢彌頓對紐約時報說，他們停留的小屋都配備有網路。黑鳥先前曾發出聲明說：「野外嚮導會與基地的資深嚮導保持聯繫，根據實際情況討論路線安排。」

17日上午，雪崩警報再度升級，雪崩中心稱極有可能發生雪崩，建議野外活動者避開高雪崩風險區。倖存者表示，於是嚮導決定取消原定的滑雪行程，但由於雪崩風險升高，他們無法回到原先使用的蛙湖山口（Frog Lake Notch）路線。

根據倖存者的說法，當時其實還有其他選擇，但嚮導並沒有和團員討論。相反地，嚮導們決定盡可能沿原路返回，繞過已被關閉的山口，經過佩瑞峰（Perry's Peak）回去。

奧贊斯說：「我不是專家，所以我什麼也沒說，決定相信他們的決定。」

報導表示，佩瑞峰下這個區域並不陡峭，屬於低雪崩風險區，但其正上方是一段經常吹著強風、坡度約35度的斜坡，這個角度正是雪崩最常發生的角度。

奧贊斯描述了他們挖掘團友的過程。他說，雪堆並不是鬆軟的粉雪，而是堅硬得像水泥的雪塊，但他們仍拼命挖出了三名倖存者，以及三名罹難者。

隨著時間一分一秒過去、暴風雪持續增強，搜救人員決定停止搜救其他生存機率極低的人，集中精力搶救確定還活著的兩名女團員。

奧贊斯表示，當他被埋在黑暗中時，他想到自己年幼的孩子，拼命用雙手挖出一個小洞。當他終於重見天日時，周圍一片寂靜。

奧贊斯說：「我真的盡了全力，我一度被深埋在雪中，並幫助救出了三人。我要向所有罹難者的家屬致上最誠摯的慰問。」