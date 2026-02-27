我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

加州華裔三寶爸遇小車禍 下車後遭對方冷血撞死

Block執行長多西宣布大裁員 股價應聲大漲

編譯林思牧／即時報導
多西2015年在紐約證交所回答問題的景象 (美聯社)
多西2015年在紐約證交所回答問題的景象 (美聯社)

前推特（Twitter）創辦人之一多西（Jack Dorsey），宣布他在屋崙創設的金融科技（fintech）公司Block 因人工智慧轉型將裁員4000多人，股價應聲大漲，但引發部分年輕專業人士的慌張。

ABC電視台報導，Block, Inc.（股票代號XYZ）股價在27日盤前交易中飆升超過20%，前一日該公司執行長多西宣布，為了充分利用AI技術，公司將裁員4000多人以重組其1萬多名員工。

「核心理念很簡單。智慧工具改變了公司建設和營運的方式，」多西在致股東的信中寫道。Block是Square和Cash App等線上支付平台的母公司。「一個規模小得多的團隊，利用我們正在開發的工具，可以做得更多、更好。」

多西明確指出AI是此次裁員的關鍵因素，這番言論他也發佈在他共同創辦的公司X（前身是推特）上。分析師表示，Block公司聲稱裁員將提升其獲利能力和效率，這說法促使投資人紛紛進場買Block的股票。

26日正常交易時段中，Block股價上漲5%，至54.53美元。隨後公司公佈了財報以及裁員的消息，26日盤後交易中股價一度飆升至近69美元。這家行動支付服務提供商公佈，第四季毛利年增24%。

SPI資產管理公司的英尼斯（Stephen Innes）在評論中表示：「多年來，我們一直在爭論AI是否會對就業崗位造成一定程度的影響。現在，我們看到了一個公開的案例，執行長明確表示，AI工具已經改變了公司建設和運營的方式。」

英尼斯還表示：「近幾個月來，其他大型企業也宣布了影響數萬人的裁員計劃。有些企業淡化了AI與裁員之間的關聯，但Block並沒有。」Block是一家成立於2009年的全球性科技公司，業務遍及美國、加拿大、歐洲部分地區、澳洲和日本。

多西在X上發文，概述了公司將如何為被裁員員工提供支援。他表示，對於海外員工，具體條款可能有所不同。目前尚不清楚哪些員工會在哪些地區被裁員。

美國企業的裁員規模仍保持在相對健康的水平，但Block公司的裁員是近幾個月來宣布的數千起裁員事件中的最新一起。包括UPS、亞馬遜、陶氏化學和華盛頓郵報在內的多家知名公司近期都宣布了裁員計畫。

世報陪您半世紀

裁員 AI 澳洲

上一則

2026年寶可夢世界錦標賽 將在舊金山舉行

下一則

舊金山灣景區發生槍擊命案 一死一重傷一未成年受波及

延伸閱讀

引進AI但不裁員？瑞穗金融集團計劃10年取代5,000行政職 盤算曝光

引進AI但不裁員？瑞穗金融集團計劃10年取代5,000行政職 盤算曝光
支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高
美關稅重創汽車業 英豪華車廠阿斯頓馬丁擬裁員20%

美關稅重創汽車業 英豪華車廠阿斯頓馬丁擬裁員20%
灣區科技業就業現復甦訊號 扭轉頹勢要靠三件事

灣區科技業就業現復甦訊號 扭轉頹勢要靠三件事
罷工才結束 舊金山聯合學區擬裁員42人

罷工才結束 舊金山聯合學區擬裁員42人

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51

超人氣

更多 >
芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法