佛利蒙華裔青年滑雪意外過世 社區積極募款支撐家庭度難關

快訊

記者江碩涵╱佛利蒙即時報導
華裔青年Colin Kang住在佛利蒙，剛從聖荷西州大提前畢業，前程似錦，近期雪季在北極星雪場擔任滑雪教練，是為了負擔家計，不幸遇到意外過世。(取自Gofundme網站)
2月16日北加暴風雪造成多起滑雪事故，除了野外滑雪隊意外，近日華人圈也有一名青年19日滑雪意外而過世。據了解，青年本人是北極星（Northstar）雪場的滑雪教練，當時是為了精進技術，上山到高難度黑線，為了練習考更高等級的教練執照，不幸滑到雪塊鬆脫的地方而失蹤。根據主流媒體報導，18日晚間雪場通報失蹤案例，搜救人員19日在崩塌的雪中找到過世的青年。

這起意外引起華人圈的悲傷。據了解，這位青年Colin Kang住在佛利蒙，是米慎高中(Mission San Jose)高中2022年的校友，剛從聖荷西州立大學提前畢業，前程似錦，近期雪季在北極星雪場擔任滑雪教練，是為了負擔家計，主要原因是他是家中唯一的孩子。他的父親2024年中風後無法繼續工作，母親是音樂老師，肩負著家庭的經濟重擔。

據一位了解他們家庭的華人指出，這位青年非常優秀也相當照顧家庭，如今這對父母不僅要面對生活的艱難，更要承受失去唯一孩子的巨大痛苦，那個曾經在家中充滿笑聲的角落，如今變得空蕩蕩的，那個曾經彈奏鋼琴的年輕身影，再也不會回到母親身邊，社區人士聽了都不禁為此家庭感到難過。

也有人質疑，上周就有野外滑雪隊意外的新聞了，為何北極星雪場在未清理雪場的情況下就開放滑雪，沒有做任何安全防護措施，尤其Colin Kang還是雪場內的員工，令外界相當不解雪場的態度。

根據KCRA3報導，普萊賽縣（Placer County）警長辦公室指出，北極星雪場18日通報有人失蹤，19日上午9時搜救團隊調動了15人滑雪隊、一輛雪車和兩台雪地摩托車大規模搜索，最後在高等級滑雪道「糖松林地」（Sugar Pine Glade）發現了過世的青年。

報導指出，Colin Kang是雪場員工，但事發時正值休假狀態，而這也是北極星雪場上周第三起死亡事件，前兩起是一位灣區男子與來自洛杉磯的男子，各自發生意外事件而過世。

社區人士指出，Colin Kang的父母現在遇到艱難的時刻，社區成員自發組織籌款活動，希望能幫助這個家庭分擔喪葬費用和近期生活的重擔，這份心意完全來自社區內關心Colin Kang及其家人的人，與學校和他們家庭無關。

加州華人音樂教師協會主席李玲表示，華人音樂教師協會相當關心這起傷心的事件，也希望能協助此家庭度過難關。

社區人士發起的Gofundme募款目標金額為16萬美元，才短短兩天，已募到近13萬美元，希望有更多關心且有能力的民眾，可以透過GoFundMe 捐款，網址為：https://gofund.me/c5563a02f

社區人士為華裔青年Colin Kang發起的Gofundme募款目標金額為16萬...
社區人士為華裔青年Colin Kang發起的Gofundme募款目標金額為16萬美元，希望有更多關心且有能力的民眾，可以透過GoFundMe 捐款。(取自Gofundme網站)
