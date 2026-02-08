我的頻道

記者李怡／舊金山即時報導
超級盃效應發酵，舊金山商圈、景點湧現大批訪客。（記者李怡╱攝影）
超級盃8日登場，舊金山迎來大批來自全美各地的訪客。隨著賽事熱度持續升溫，市內多個熱門景點與商圈人潮湧現，其中漁人碼頭、市中心購物與娛樂區，處處可見身穿球衣、手持應援物的球迷與觀光客，形成一幅熱鬧非凡的週末景象。

在漁人碼頭一帶，知名餐廳與碼頭步道前擠滿遊人，午後陽光下，街頭掛起的超級盃裝飾與品牌旗幟隨風飄揚，遊客一邊拍照、一邊分享賽事話題。現場不時可見科技公司與品牌結合賽事推出的宣傳活動，自駕車披上美式足球主題外觀，吸引不少民眾駐足圍觀、合影留念，成為街頭另一道話題風景。

市中心商圈同樣熱鬧。多處廣場與戶外空間規畫了球迷互動活動，從限量周邊、快閃攤位到音樂與藝術表演，讓前來觀賽或旅遊的民眾有更多參與感。主辦單位也安排了足球相關的體驗環節，吸引排隊人潮。現場氣氛輕鬆歡樂，來自不同城市、不同球隊的支持者在此交流，讓整座城市瀰漫著賽事前夕的期待感。

值得一提的是，活動期間還有足球明星驚喜現身，與遊客近距離互動、合影，甚至透過簡單的現場互動為球迷加油打氣，引發一陣陣歡呼。許多民眾表示，能在賽前週末於戶外遇見球星，是此行最難忘的回憶之一。

隨著超級盃正式登場，觀光、餐飲與零售業者普遍看好這個周末帶來的消費動能。有商家指出，連日來客流明顯增加，不少外地旅客選擇在比賽前後多停留幾天，順道體驗舊金山的城市風貌。

從漁人碼頭的海灣風景，到市中心的戶外活動與球迷互動，超級盃不僅是一場體育盛事，也讓舊金山在這個冬末周末展現出久違的熱鬧與活力，為城市注入滿滿的人氣與歡笑。

不少遊客表示，超級盃周末讓舊金山整座城市充滿節慶氣氛。來自洛杉磯的遊客陳先生受訪時說，這是他第一次在超級盃期間造訪舊金山，不只是看比賽，街上到處都是活動，走到哪裡都有人穿球衣、討論球賽，感覺整個城市都在一起過節。

也有外地球迷認為，舊金山將體育賽事與城市特色結合得相當成功。來自德州的球迷布朗表示，在海邊散步、逛商圈，同時感受到超級盃的熱度，這種體驗很獨特，和在體育場周邊完全不一樣。

