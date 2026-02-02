我的頻道

春天來了嗎？ 史島查克和賓州菲爾這麼說…

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級

聖拉蒙訊
金門大橋。Image by Zahid Lilani from Pixabay
金門大橋。Image by Zahid Lilani from Pixabay

根據美國地質調查局（USGS）消息，周一(2日)清晨不到90分鐘內發生的十餘次地震打破了三谷地區（Tri-Valley）近幾週來短暫的平靜。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，截至上午9時03分，USGS已記錄到21次震級至少2.5級的地震。其中最強烈的一次震級為芮氏強度4.2，震央位於聖拉蒙市中心東南方約2.5哩處。此外，還有3.8級、3.3級、3.1級和3.0級地震也包含在這21次地震之中。

除兩次地震外，其餘地震的震央均位於聖拉蒙東南東約2.5哩處。一次3.8級地震和一次2.6級地震的震央位於該市東南方約3.1哩處。

第一次地震發生在早上6時27分。這場4.2級地震遠至康柯德和半島地區都有震感。

此前，周五早上發生了一次3.1級地震，震央位於舊金山東南方約3哩處。

地震導致舊金山灣區捷運系統（BART）通勤延誤，列車以較低速度運行，以便該機構完成軌道安全檢查。預計全系統延誤至少20分鐘。

在周五地震發生之前，自11月9日以來已發生91次2.0級及以上地震的地震群(earthquake swarm)似乎已經結束。地震之間間隔了大約兩周，科學家認為地震群可能已經結束。

地震群是指數十次甚至數百次小型地震的集合，這些地震通常無害。科學家仍在研究蜂群，並表示他們還沒有關於地震群何時開始或結束的嚴格參數。

