舊金山本周一和周二分區停電　市政中心與列治文區住戶受影響

快訊

記者李怡╱舊金山即時報導
PG&E本周分區停電，市政中心與列治文區住戶受影響。（記者李怡╱攝影）
太平洋瓦電公司（PG&E）18日(周日)宣布，為配合修復上月發生火災並導致全市大停電的舊金山米慎區( Mission ）變電站，將在本周一(19日)和周二(20日)分別對舊金山兩個社區實施計畫性停電。據了解，舊金山市府、居民與小商戶已提前收到此次斷電通知。

去年12月20日，因米慎變電站發生火災，導致舊金山全市超過13萬戶家庭與商業用戶停電，約占全市用電戶數三分之一。事故發生在聖誕節前的周六，引發民眾強烈不滿。事後 PG&E 需繞過受損變電站，改以臨時電網與發電機供電，其中包括設於列治文區的臨時發電設備，噪音問題亦引起居民投訴。

PG&E 表示，目前相關修復工程已完成，正準備將電力系統從臨時配置轉回正常運作，因此需要短暫切斷部分區域電力，以確保轉換安全。

首波也是時間最長的一次計畫性停電，將於周一凌晨過後開始，影響市政中心（Civic Center）一帶約3600戶住家與商家用電。PG&E 指出，停電時間最長可能達12小時，預計中午前後恢復供電。

第二次計畫性停電則安排在周二凌晨，影響列治文區約1萬4000戶，用電中斷時間預計僅約兩小時。PG&E 表示，待  變米慎電站全面恢復運作後，將移除設於24街與 Balboa 街一帶的臨時發電機。

PG&E公司強調，已透過簡訊、語音留言及電子郵件通知受影響用戶，提醒居民提前做好準備。民眾如有疑問，可致電 PG&E 客服專線 800-743-5002 查詢。

市府提醒，停電期間請特別留意長者、醫療設備使用者及商家營運安排，並提前為手機、照明與必要設備充電，以降低不便。

舊金山 聖誕節 復工

