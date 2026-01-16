我的頻道

鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌

生死之交情誼 梁朝偉拍廣告配樂張國榮歌曲

州府出錢市府動手 舊金山無家可歸進入成果被點名時代

記者李怡/舊金山即時報導
加州州長紐森到舊金山宣布如何與地方合作做好街頭安全與治理無家者工作。（記者李怡/攝影）
加州州長紐森到舊金山宣布如何與地方合作做好街頭安全與治理無家者工作。（記者李怡/攝影）

過去一年，許多舊金山市民都有相同感受：街頭營地和無家者變少了。州長紐森（ Gavin Newsom ）與市長羅偉（ Daniel Lurie ）16日在原住民戒癮與心理健康機構Friendship House同台亮相，給出了一個明確訊號：州政府不再只給錢，市政府不只做事，兩邊都要對「街頭有沒有改變」負責。

紐森宣布，加州將在最新一輪「無家可歸援助計畫」（HAP 6）中追加4.19億美元，同時正式把「清理街頭營地、落實住房法規、資金是否真正用掉」列為撥款前提條件。也就是未來州府的錢，不再是先給、再看，而是先說清楚「要怎麼讓街道變好」才會撥款。

紐森表示，過去有城市把數千萬美元放在帳上多年不用，卻同時要求更多資金，這種做法將不再被接受。他強調，錢必須轉化為看得到的改變。

羅偉強調，無家者治理不是單純清走營地，而是要讓人真的離開街頭、有地方治療、有後續支持。目前舊金山已全面重整街頭外展與安置體系，原本 9支外展隊伍整併為1支，避免部門各做各的。一年內新增600張以治療為主的床位，優先服務成癮與心理健康個案。過去一年，進入收容與安置系統的人數增加40%。市府統計，去年12月街頭營地數量降至新低，較前一年減少44%

當天的記者會選在Friendship House並非偶然。該機構長年服務舊金山原住民與城市弱勢族群，結合文化療癒、心理健康與戒癮治療。州府同時宣布，透過第1號提案（Prop 1），將撥款 3140萬美元支持 Friendship House 興建「Village San Francisco Wellness Center」，未來將提供60張住院式戒癮治療床位、107個心理健康門診空間、100個身心復原（wellness）空間。這些床位被視為街頭清理後，能不能接得住人的關鍵。

對於媒體追問「全州露宿人口下降9%是否可靠」，紐森表示，政策不能只看報表，也要看市民的實際感受，民眾開始覺得街道比較安全、城市秩序在回來，這件事本身就很重要。

對每天走在舊金山街頭的居民而言，這場州市聯手行動傳遞的訊息很清楚。未來無家可歸政策，不能只講同情，也不能只講執法，而是必須交出成果如，街頭是否更乾淨、公共空間是否更安全、治療床位是否真的到位，這些問題，將正式寫進州府撥款規則裡。

加州州長紐森（右一）與舊金山市長（左一）宣布合作做好舊金山街頭安全與治理無家者工作。（記者李怡/攝影）
加州州長紐森（左一）與舊金山市長（左二）宣布合作做好舊金山街頭安全與治理無家者工作。（記者李怡/攝影）

