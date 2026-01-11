半月灣本季頭水螃蟹到港 首現華人船主

半月灣頭水螃蟹到港吸引大批民眾購買。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

隨著加州鄧金斯螃蟹（Dungeness crab）季節正式展開，半月灣 （Half Moon Bay）碼頭本周迎來本季第一批「頭水螃蟹」。與往年不同的是，今年碼頭出現了少見的華人 船主身影，親自駕船捕撈、靠港販售新鮮螃蟹，吸引不少華人饕客與釣魚 愛好者前來圍觀、選購。

11日一早，半月灣漁業熱線就宣布「鄧金斯螃蟹到啦！」而Pillar Point碼頭上人頭攢動，不少人提著編織袋或是水桶趕來。提著兩隻水桶的高先生夫婦表示，自己多年在碼頭買蟹，已經和船主非常熟。此次船主到港前就通過簡訊和郵件通知他們，因此一早就趕過來購買。

而在碼頭營業的10來條漁船中，米先生是唯一的華人面孔。他表示，去年10月才購入目前停靠在半月灣的這艘漁船，但其實早已累積多年實際捕撈經驗。目前與夥伴一共經營四艘船，並採取「自己捕、自己賣」的模式，透過團購站點與碼頭零售，直接將當天捕撈的海鮮交到消費者手中。

「新鮮很難只用一個形容詞來說，」米先生說，他會清楚告訴客人海鮮是什麼時候捕的、在哪裡捕的，「早上抓的，下午就能拿到，這是很多超市做不到的。」

談到今年螃蟹季的開局，米先生指出，雖然官方公布1月5日開禁，但受到天氣影響延後，直到昨天才正式出海，今天凌晨3時才到港。他表示，今年整體螃蟹數量與去年相近，但價格相對平穩，碼頭也採取統一行情，讓漁民之間維持公平競爭。

現場吸引不少灣區民眾前來採買，有消費者表示，專程從南灣開車前來，正是看準「上午捕、下午就能買到」的即時新鮮度。

船主米先生表示，自己從小就對釣魚與捕撈情有獨鍾，「三歲就開始抓魚」，15歲來到美國後，更是很快接觸到海釣，從淡水釣魚一路到深海作業，近年逐步從興趣轉為職業。