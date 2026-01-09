優勝美地公園宣布：今年入園觀賞火瀑布無須預約

2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

優勝美地 國家公園8日突然宣布一項好消息，今年遊客們可以無需預約即可入園觀賞2月份一年一度的「火瀑布」（Firefall）奇觀。

舊金山 紀事報報導，過去三年要入園觀賞火瀑布，遊客都必須先上網預約。1月8日優勝美地國家公園負責人麥克帕登（Ray McPadden）在優勝美地谷舉行的社區會議上，向一群旅遊業代表和商界人士宣布：公園將取消於2023年推出的一項季節性政策。

那項政策要求遊客在2月的一個特定週末（與這個火瀑布奇觀重合的週末）必須提前預約才能入園，大眾在社群媒體 上炫耀自己親身體驗時拍到的精彩景象。「今年無需預約，」公園在發給紀事報的聲明中表示。

過去十年，這個奇觀在2月晴朗的日子裡最為壯觀，每年都吸引成千上萬的遊客和攝影師。為了控制人流，公園六年前開始實施停車限制，三年前又推出了預約制度，該制度適用於2月份遊客高峰期的特定周末。

然而，這項預約政策遭到了當地旅遊團體和企業東主的廣泛批評，他們認為公園為緩解擁擠而採取的措施反而讓遊客感到困惑，並抑制了旅遊業的發展。麥克帕登在會議上告訴與會者，優勝美地谷內靠近酋長岩的地方將實施交通管制，但公園入口處不會有任何限制。

優勝美地馬德拉縣旅遊局（Visit Yosemite Madera County）執行長索爾茲伯里（Rhonda Salisbury）表示，她贊成取消預約要求：我們對此感到非常高興，公園的大部分區域都不需要管控遊客，只有優勝美地谷那部分需要。

與其拒絕未預約的司機進入公園，預期會在山谷環路上安排交通管制人員，如果停車場停滿，可能會在所謂的酋長岩繞行路段勸返車輛。 「這是唯一可行的辦法，因為停車位不夠，無法容納所有遊客——他們必須在那裡進行交通和行人管制，」索爾茲伯里說。麥克帕登表示，那個週末會大量增派工作人員。