我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國禁稀土輸日本 彭博：恐釀極端風險

中國網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿骨折、牙拔光」

法院拍板：日落沙丘公園照開 海傍大道持續關閉

記者李怡╱舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
海傍公路關閉後建成的日落沙丘公園。（本報檔案照）
海傍公路關閉後建成的日落沙丘公園。（本報檔案照）

爭論了一年多，法院終於給出明確答案。舊金山高等法院法官羅斯( Jeffrey Ross) 周一(5日)裁定，駁回反對方提出的訴訟，確認日落沙丘公園（Sunset Dunes Park） 可以持續開放，海傍公路（ Great Highway） 維持關閉，禁止私人車輛通行。

這起官司由長期主張保留車道的倡議人士博歇托(Matthew Boschetto） 提出，他要求法院推翻 2024 年由選民通過的 K 號提案，讓海傍公路恢復車行功能。不過，法院認定市府依法行政，整個提案符合加州相關法規，因此裁定駁回。

羅斯法官在上周開庭時，就已對原告的主張表達疑慮，並要求雙方進一步說明。本周裁決正式出爐，也等於替這場法律拉鋸戰畫下句點。法院的態度很清楚，「這裡已經是公園，不再是一條給車走的路。」

市府律師辦公室發言人夸特(Jen Kwart) 代表市律師 邱信福（David Chiu ）表示，市府對裁定結果感到欣慰。她指出，法院肯定選民通過 K 號提案的決定，也認定市府在推動日落沙丘公園設立過程中，已遵守「加州環境品質法CEQA」的相關規定。

對住在日落區與列治文區的居民而言，這項裁決直接影響每天的生活節奏。支持公園的一方認為，海岸線終於真正還給行人、自行車族與親子家庭，不必再擔心哪天突然開回車道。反對民眾多認為，通勤繞路、交通壓力仍然存在，市府不能只談公園、不談配套。

裁決結果也引發部分日落區居民不滿。居民Cliff表示，上海傍公路（Upper Great Highway）長期是連結南北的重要通勤動線，封路後，尖峰時段車流被迫轉往第 19 大道與住宅街道，通勤時間明顯拉長，生活節奏受到影響。他並表示，公園很漂亮，但不是每個人都有時間慢慢走路或騎腳踏車。「我們是每天要準時上班、接送孩子的人，這條路對我們來說不是休閒，是必需。繞路後增加校區周邊車流，讓上下學時段非常混亂。」

部分居民認為，法院裁定雖已定調，但市府不能因此忽視交通現實。他們呼籲市府提出更具體的配套措施，包括改善替代道路、加強交通管理與停車規畫，否則公園留下來，壓力卻全落在附近居民身上。

支持與反對聲音交錯之下，日落沙丘公園（Sunset Dunes Park）未來如何在休憩空間與民生通行之間取得平衡，也成為西區居民持續關注的焦點。

不過至少在短期內，答案已經很明確，

日落沙丘公園會留下來，海傍公路不會恢復通車。

接下來的關鍵，應該不再是打官司，而是市府如何在維持公園品質的同時，拿出實際作法，回應周邊居民對交通、停車與生活便利性的期待。

加州 舊金山 親子

上一則

佛利蒙93歲老翁槍殺86歲妻子 已正式被起訴

延伸閱讀

聖荷西佛寺再遭祝融 部分屋頂坍塌

聖荷西佛寺再遭祝融 部分屋頂坍塌
孩子都生了沒名分 梅爾吉勃遜分手小34歲辣女友

孩子都生了沒名分 梅爾吉勃遜分手小34歲辣女友
梅爾吉勃遜10年老少戀斷了 自爆1年前就分居

梅爾吉勃遜10年老少戀斷了 自爆1年前就分居
城鎮傳真／獨特又浪漫的羅斯福島

城鎮傳真／獨特又浪漫的羅斯福島
川普大規模撤回大使 美國在非洲外交人力不足問題雪上加霜

川普大規模撤回大使 美國在非洲外交人力不足問題雪上加霜

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
優勝美地國家公園也是北加州知名景點，許多旅客慕名而來。（記者江碩涵／攝影）

2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」

2026-01-04 01:20
密爾比達新開的港式茶餐廳「阿叔茶記」。（記者龔玥/攝影）

密爾比達新開港式茶餐廳「阿叔茶記」 受矚目

2026-01-02 01:15

超人氣

更多 >
突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？
好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面