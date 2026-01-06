法院拍板：日落沙丘公園照開 海傍大道持續關閉

海傍公路關閉後建成的日落沙丘公園。（本報檔案照）

爭論了一年多，法院終於給出明確答案。舊金山 高等法院法官羅斯( Jeffrey Ross) 周一(5日)裁定，駁回反對方提出的訴訟，確認日落沙丘公園（Sunset Dunes Park） 可以持續開放，海傍公路（ Great Highway） 維持關閉，禁止私人車輛通行。

這起官司由長期主張保留車道的倡議人士博歇托(Matthew Boschetto） 提出，他要求法院推翻 2024 年由選民通過的 K 號提案，讓海傍公路恢復車行功能。不過，法院認定市府依法行政，整個提案符合加州 相關法規，因此裁定駁回。

羅斯法官在上周開庭時，就已對原告的主張表達疑慮，並要求雙方進一步說明。本周裁決正式出爐，也等於替這場法律拉鋸戰畫下句點。法院的態度很清楚，「這裡已經是公園，不再是一條給車走的路。」

市府律師辦公室發言人夸特(Jen Kwart) 代表市律師 邱信福（David Chiu ）表示，市府對裁定結果感到欣慰。她指出，法院肯定選民通過 K 號提案的決定，也認定市府在推動日落沙丘公園設立過程中，已遵守「加州環境品質法CEQA」的相關規定。

對住在日落區與列治文區的居民而言，這項裁決直接影響每天的生活節奏。支持公園的一方認為，海岸線終於真正還給行人、自行車族與親子 家庭，不必再擔心哪天突然開回車道。反對民眾多認為，通勤繞路、交通壓力仍然存在，市府不能只談公園、不談配套。

裁決結果也引發部分日落區居民不滿。居民Cliff表示，上海傍公路（Upper Great Highway）長期是連結南北的重要通勤動線，封路後，尖峰時段車流被迫轉往第 19 大道與住宅街道，通勤時間明顯拉長，生活節奏受到影響。他並表示，公園很漂亮，但不是每個人都有時間慢慢走路或騎腳踏車。「我們是每天要準時上班、接送孩子的人，這條路對我們來說不是休閒，是必需。繞路後增加校區周邊車流，讓上下學時段非常混亂。」

部分居民認為，法院裁定雖已定調，但市府不能因此忽視交通現實。他們呼籲市府提出更具體的配套措施，包括改善替代道路、加強交通管理與停車規畫，否則公園留下來，壓力卻全落在附近居民身上。

支持與反對聲音交錯之下，日落沙丘公園（Sunset Dunes Park）未來如何在休憩空間與民生通行之間取得平衡，也成為西區居民持續關注的焦點。

不過至少在短期內，答案已經很明確，

日落沙丘公園會留下來，海傍公路不會恢復通車。

接下來的關鍵，應該不再是打官司，而是市府如何在維持公園品質的同時，拿出實際作法，回應周邊居民對交通、停車與生活便利性的期待。