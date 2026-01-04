舊金山車禍起火消防迅速救援　一人送醫無生命危險

消防局即時趕到撲滅起火車輛。（舊金山消防局供圖）

舊金山 湖濱區（Lake Merced）近舊金山州立大學，4日上午發生一起嚴重交通事故，一輛汽車在碰撞後起火燃燒，火勢一度猛烈。舊金山消防局接獲通報後迅速趕赴現場，成功撲滅火勢，並將車內人員救出，其中一人受傷送醫，所幸並無生命危險。

舊金山消防局表示，事故發生在上午10時過後，地點位於 Brotherhood Way 與 Junipero Serra Boulevard 交界處。消防人員抵達後確認，其中一輛涉事車輛已起火，且一度擔心車內仍有乘客受困。消防人員隨即展開救援行動，迅速將車內人員救出並進行初步評估。

消防局指出，事故中共 有多名人員涉入，其中一人因傷勢被送往當地醫院治療，傷勢屬於非致命性。火勢主要集中在車輛引擎部位，消防人員已成功將火焰完全撲滅，避免進一步危險。

現場畫面顯示，事故車輛前端嚴重毀損，並冒出大量濃煙，事故發生時一度影響附近道路交通。相關路段短暫實施交通管制，待事故處理完成後陸續恢復通行。