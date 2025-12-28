灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區 多地近年郊狼（coyote）活動頻繁，引發居民對人身與寵物 安全的擔憂。一名半島居民近日清晨帶著愛犬到一處濱海自然保留公園散步時，意外遭遇至少六隻郊狼包圍，場面驚險，所幸他保持冷靜、成功護住愛犬，全身而退。

當事人趙先生接受本報訪問時表示，事發早晨，他首次嘗試帶著剛滿一歲的金毛犬前往一處靠近海灣的自然型公園散步。當時天色已亮，但園內人煙稀少，「整個公園可能只有兩三個人。」

趙先生回憶，起初在遠處山坡上看到幾個像「狗頭」的身影，原以為是未繫繩的家犬，並未提高警覺，直到對方逐漸逼近，才驚覺竟是多隻郊狼。「牠們慢慢往我這邊靠，其中還有一隻繞到我後方，相當於把我和狗圍住了。」

他指出，最前方的兩隻郊狼明顯露出敵意，呲牙並試圖撲向金毛犬，而他的愛犬性格溫順、從未見過野生動物，還一度誤以為對方是要來「玩耍」，甚至搖著尾巴想靠近，情況一度非常危險。

「我判斷牠們的目標主要是我的狗，而不是我本人。」趙先生說，當下他立刻拉緊牽繩，站在狗與郊狼之間，正面面對牠們，緩慢後退，並刻意張開身形、發出聲音威嚇，同時撿起石頭阻止郊狼靠近，將距離維持在約5到10公尺。

整個對峙過程約持續六、七分鐘，直到靠近海岸開闊地帶後，郊狼才逐漸放棄追逐、轉身離去。趙先生坦言，當下並非毫無恐懼，但他刻意避免奔跑，「如果你跑，反而可能激起牠們的追逐本能。」

趙先生強調，牽繩是關鍵救命因素。「如果當時沒有牽繩，我的狗一定會衝上去，後果不敢想像。」他也表示，事發地點未見任何明顯警示標誌提醒園內有郊狼出沒，呼籲相關單位加強告示。