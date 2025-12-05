史高 貝佐斯前妻麥肯齊史考特 捐5000萬美元給東灣州大

我的頻道

編譯林思牧／即時報導
位於北加的東灣州大一景。（谷歌地圖）
位於北加的東灣州大一景。（谷歌地圖）

亞馬遜創始人貝佐斯的前妻麥肯齊史考特(MacKenzie Scott) ，捐贈5000萬美元給東灣州大，這是校史上最大的單筆贈款。

聖荷西信使報報導，位於北加的東灣州大在這個假期季節收到了一份來自億萬富豪慈善家史考特的驚喜：一筆「破紀錄」的5000萬美元捐贈。這是該校歷史上最大的單筆捐款。校方表示，這筆資金是對其使命的「變革性投資」（transformative investment），旨在擴大區域影響力並促進學生成功。

東灣州大校長桑丁（Cathy Sandeen）表示，她對這筆捐贈無比感激，因為它將幫助學校進一步發展：如此巨額的變革性捐贈為我們大學提供了一個獨特的機會，透過增加捐贈基金來增強未來的發展能力，確保持續的收益來源，從而支持大學及其使命的永久延續。在新的一年裡，我們將公佈這筆捐贈的具體使用方案。

桑丁在領英上發文表示，她為大學能夠提升知名度而感到自豪：「這不僅強化了我們的故事，也讓我們始終以學生和我們服務的充滿活力的東灣地區為中心。」

東灣州大成立於1957年，一直以來都透過位於海沃（Hayward）的主校區和位於康柯德（Concord）的教學中心為學生提供服務。東灣州大教育基金會主席布坎南 (Evelyn Buchanan) 稱，該校並未主動向史考特的機構 Yield Giving 尋求捐款。

布坎南表示：「史考特女士的團隊通過謹慎的調查，對本校多年來的影響力、可衡量的成果、財務管理以及經驗豐富的領導團隊進行了全面而嚴謹的評估。」

根據 Yield Giving 統計，史考特已向超過 2400 家非營利組織捐贈了超過 190 億美元。史考特曾與亞馬遜創辦人貝佐斯結婚，直到 2019 年離婚為止。彭博億萬富豪指數估計她的淨資產總額為 401 億美元。

近年來史考特向極多的教育機構捐款，其中包括加州州大的北嶺分校（Northridge）、富勒頓分校（Fullerton）、海峽群島分校（Channel Islands）和波莫那分校（Pomona）。

