感恩節人潮回流　聯合廣場再現熱鬧景象 犯罪率創新低

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山聯合廣場隨處可見的警車巡邏。（記者李怡╱攝影）
舊金山聯合廣場隨處可見的警車巡邏。（記者李怡╱攝影）

感恩節假期帶動人潮回流，今年的舊金山聯合廣場明顯比過去兩年更熱鬧。30日，本報記者走訪市中心聯合廣場一帶，發現包括Powell、Market、Post街湧現大量逛街、購物與用餐的民眾，街口紅綠燈前排滿等待過馬路的人群，商場門口也陸續有人進出，節慶氣氛濃厚，與前兩年形成鮮明對比。

住在列治文區的陳女士帶著兩名孩子來舊金山市中心逛街，她形容今年明顯不一樣。去年來還覺得空空的，今年人真的多很多，也覺得街上比較安全，所以願意帶孩子來走走。不少商家也表示，假期前夕的客流量回到近年少見的水準，週末街上連平行路段都擠滿人潮，大家手上都提著購物袋，感覺城市回來了。

許多市民受訪時提到，願意重新回到市中心，是因為最近治安體感改善。家住灣景區的李先生說，以前來市中心會覺得緊張，現在明顯看得到更多警察、社區大使巡邏，從 BART 出站一路到聯合廣場都覺得安心很多。一對從南灣前來的夫妻也表示，街道活躍程度比外界想像高，跟新聞上說的不太一樣，這裡比預期更熱鬧。

BART 的環境改善也促使部分居民願意進城。來自東灣的王先生說，最近幾次搭 BART 上城，車站比較乾淨，車廂也安靜許多，這讓我更願意把車停在家裡，帶家人來市區走走。

面對市中心逐漸恢復的人潮，市長羅偉（Daniel Lurie）表示，聯合廣場今年犯罪率明顯下滑，「聯合廣場的犯罪較去年下降40%，汽車破窗降到22年新低」，這是全市在過去一年持續投入公共安全資源與跨部門合作的成果。他指出，市府的節慶安全行動、警力增加、BART 改善、商家配合，都是人潮回流的重要因素。

羅偉強調，城市的轉變不是靠一個單位，而是警察、地檢處、交通、社區大使、零售業者與市府共同合作的結果。他表示，雖然舊金山仍面臨挑戰，但今年的節慶季展現城市復甦的明顯跡象，這座城市正在回到它應有的樣子，我們會持續努力，讓居民與遊客在這裡感到安全、放心、並願意再回來。

感恩節人潮回流，聯合廣場再現熱鬧景象。（記者李怡╱攝影）
感恩節人潮回流，聯合廣場再現熱鬧景象。（記者李怡╱攝影）
感恩節人潮回流，聯合廣場再現熱鬧景象。（記者李怡╱攝影）
感恩節人潮回流，聯合廣場再現熱鬧景象。（記者李怡╱攝影）

