記者李怡╱舊金山即時報導
羅偉任命華裔王兆倫出任日落區市議員。（市長辦公室供圖）
羅偉任命華裔王兆倫出任日落區市議員。（市長辦公室供圖）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）在經過一番社區諮詢與背景審核後，11月30日宣布任命土生土長的華裔社區領袖王兆倫（Alan Wong） 出任第四區市議員，並於12月1日正式宣誓就任。此任命將接替被罷免的前議員殷嘉立（Joel Engardio）留下的職缺。

王兆倫自幼在日落區成長，就讀林肯高中，之後完成舊金山城市學院課程，並分別於聖地牙哥加大及舊金山大學取得學士與碩士學位。他於2020年、2024年兩度當選市大校董 ，並在2023至2024年間擔任董事會主席，任內致力維持市大對市民免費，以及保留深受華社重視的粵語課程。

除教育服務經驗外，王兆倫具有15年軍旅背景，職務到達加州國民兵少尉。他曾任第四區市議員辦公室立法助理，也在非營利機構 Children’s Council 擔任政策主任，並曾加入 Stop Crime SF 董事會。他亦完成市府消防局（SFFD）與警局（SFPD）的社區應變相關訓練，被社區視為兼具專業與在地情感的土生土長型代表。

市長羅偉表示，他從一開始就明確希望找到一位真正了解日落區、能在社區內搭起橋樑的人選。他說：「居民告訴我很清楚的訊息：第四區需要一位能穩定發聲、務實處理問題的市議員。王兆倫正是這樣的人選。」

王兆倫表示，他選擇接任市議員，是因為相信日落區與舊金山仍能重新繁榮，但需要更可信賴的政府及更強而有力的社區支持。「這裡是我一生的家。我願意把社區給我的所有養分，全數回饋回去。」並強調，他將優先處理社區安全、家庭支持服務、住宅供給與市民能否真正使用市府資源等議題。

在任命過程中，市府收到多封來自西區領袖的推薦信。華美學校行政總監Ben Wong致信市長時表示，王兆倫是能在社區分歧中發揮團結力量的，並形容他在公共安全、教育等議題上認真、正直且具備合作精神。

非營利組織 Stop Crime SF 共同創辦人Frank Noto亦在致信市府時指出，無人比王兆倫更具資格，並提到其在政策經驗、公共安全立場與社區能見度等面向皆符合日落區需求。他也指出，王兆倫在前次市大選舉中於第四區獲得的票數，甚至高於近期罷免案的投票總數，證明他具有強大的可選性。

對長期關注任命過程的居民而言，新市議員上任後首批面對的議題將包括交通與行人安全、住宅供給、社區治安，以及市府服務能否有效落地。王兆倫能否在市長與市議會中找到平衡、重建市民對地方政府的橋樑關係，將是外界後續關注焦點。

