我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西感恩節遊行人滿為患 為一睹巨型氣球各出奇招

聯邦學貸新上限明年7月生效 護理被排除在專業學位之外引發爭議

年底節慶 iTaiwan Foods台灣冷凍美食最低半價

記者江碩涵／聖荷西即時報導
iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，11月29日、30日也將在北加、南加共四家門市提供現煮火鍋免費試吃，歡迎消費者前往品嘗台灣美食。（iTaiwan Foods提供）
iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，11月29日、30日也將在北加、南加共四家門市提供現煮火鍋免費試吃，歡迎消費者前往品嘗台灣美食。（iTaiwan Foods提供）

11月即將步入尾聲，不如用一桌美味為感恩節帶來豐盛饗宴。iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，來自台灣的冷凍美食品項限時特價中，最低半價起，且29日、30日也將在北加南加共四家門市提供現煮火鍋免費試吃，歡迎消費者前往品嘗台灣美食。

每逢佳節倍思親，海外遊子最想念的就是家鄉味，這次iTaiwan Foods推出的活動因應美國年底的歡樂節慶氣氛，提供77樣台灣原汁原味的冷凍美食，從知名餐廳的即食料理、冷凍海鮮、冷凍水果，到甜點蛋糕，應有盡有，所有商品現正下殺優惠，精選商品消費滿59美元，iTaiwan Foods將再送限量設計款台灣地標購物袋。

其中最值得注意的是火鍋湯頭，尤其美國華人近期流行在感恩節慶時吃火鍋慶祝家人親友團聚，火鍋湯頭更是少不了的一味。iTaiwan Foods這次嚴選知名台北餐廳—養心茶樓的冷凍火鍋底，其中包含養心茶樓酸白菜豆腐鍋、養生藥膳鍋湯底供民眾試吃品嚐。

養心茶樓的酸白菜豆腐鍋湯頭純粹自然，湯頭清爽不膩，且有古法製作的有機豆腐，享受無負擔的甘美鮮甜。養生藥膳鍋則一直都是超人氣湯品，是滋養補身、煲湯首選，且有獨家補氣配方，是最熱銷養身藥膳湯頭，其中有嚴選中藥材熬煮湯頭，溫潤滋補、甘甜順口。

紅袍麻辣鍋則是養心茶樓熱銷鍋物第一名，嚴選天然食材製作，是可以喝的麻辣湯，吃起來過癮又安心，內容是嚴選十餘種天然中藥材熬煮湯頭，麻中帶香外，溫順能飲卻不過於辛辣，許多消費者吃到久久不能忘懷。

iTaiwan Foods表示，活動期間還有再加碼贈品，凡購買任一養心茶樓火鍋底，再送西北爆濃魚子球、爆濃鮮蝦球火鍋料，兩樣擇一，送完即止。歡迎消費者周末前往實體店試吃。

iTaiwan Foods四家門市資訊：

北加聖荷西門市：1085 E Brokaw Rd #50, San Jose, CA 95131

南加奇諾崗門市：13089 Peyton Drive, Unit G, Chino Hills, CA 91709

南加羅蘭崗門市：1734 Nogales St., Rowland Heights, CA 91748

南加天普市門市：5781 Rosemead Blvd, Temple City, CA 91780

除了實體活動，iTaiwan Foods也同步在「線上商城」推出推廣優惠活動，歡迎上網選購，網址為：https://itaiwanfoods.com/。

iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select...
iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，來自台灣的冷凍美食品項限時特價中，最低半價起。（iTaiwan Foods提供）
iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select...
iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，11月29日、30日也將在北加、南加共四家門市提供現煮火鍋免費試吃，歡迎消費者前往品嘗台灣美食。（iTaiwan Foods提供）
iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select...
iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，來自台灣的冷凍美食品項限時特價中，最低半價起。（iTaiwan Foods提供）

南加 豆腐 北加

上一則

年輕世代感恩節新歡 「圍爐火鍋」省事熱鬧又有參與感

延伸閱讀

年輕世代感恩節新歡 「圍爐火鍋」省事熱鬧又有參與感

年輕世代感恩節新歡 「圍爐火鍋」省事熱鬧又有參與感
年輕世代感恩節新選擇：圍爐火鍋更有味

年輕世代感恩節新選擇：圍爐火鍋更有味
好市多這款冷凍披薩被批太難吃 美食評論員：快避開

好市多這款冷凍披薩被批太難吃 美食評論員：快避開
法拉盛奶茶、火鍋強勢進駐 這菜系式微「倒一家少一家」

法拉盛奶茶、火鍋強勢進駐 這菜系式微「倒一家少一家」
火雞套餐PK 美食網站：山姆會員店幾完勝好市多

火雞套餐PK 美食網站：山姆會員店幾完勝好市多

熱門新聞

一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
北加第一家八方雲集開幕，讀者分享，牛肉麵很大碗、肉很大塊還有三塊大蘿蔔。（艾麗小姐的玩耍日記提供）

台灣鍋貼「八方雲集」進軍灣區 聖塔克拉拉首店開幕

2025-11-21 20:31
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

2025-11-21 01:19
舊金山灣區貧困情況出現震驚惡化，在不到一年時間內，多達24.5萬名灣區居民跌入貧窮線以下，相當於灣區每十人中，就有近三人難以負擔基本生活開銷。(示意圖，Copilot AI生成)

舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下

2025-11-20 15:45

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡

華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡
延燒7棟大樓… 香港大火已65死 70人傷 百餘人失聯 77年最嚴重

延燒7棟大樓… 香港大火已65死 70人傷 百餘人失聯 77年最嚴重