交通部觀光署攜北美旅遊買家與創作者 共探台灣多元之美

記者江碩涵／舊金山即時報導
美旅遊買家與創作者齊聚台灣，共同見證台灣多元友善的旅遊形象。（觀光署提供）

根據交通部觀光署統計，截至今年8月美國來台旅客約 47 萬人次，較去年同期成長11.6%。為了拓展台灣觀光在北美市場的能見度，觀光署邀請美國旅遊業協會（USTOA）會員業者11 月 1 日至 8 日訪台，也邀請兩位北美新生代社群創作者10月下旬遊台灣72小時，透過鏡頭與故事記錄台灣的人文脈動，獲得許多網路迴響與好評。

觀光署表示，美國旅遊業協會訪台六天五夜的踩線行程，並參加 2025 台北國際旅展（ITF Taipei International Travel Fair），行程自南至北串聯多個具代表性的景點與文化體驗，納入南台灣如高雄愛河駁二一帶、佛光山宗教園區、故宮南院與阿里山等重要節點，為未來旅遊產品溶入新興景點布局。

參與的 USTOA 會員旅遊業者，包括 Down Under Answers、Exodus / TRAVELOPIA 與 AA Travel，皆專注高端與永續旅遊市場。業者指出，此行最大亮點之一是阿里山行程，包括採茶體驗、林下品茶、森林健行等體驗，讓他們深刻感受到大阿里山觀光圈的豐富能量，並直呼超乎預期、印象深刻。

兩位北美新生代社群創作者分別是Erika（@Erika.taste.test）與 Hannah Rheaume（@hannahrrheaume），她們以影像記錄自然、人文與城市風貌，展現台灣魅力。她們遊台期間適逢台北同志遊行（Taiwan Pride Parade）活動，Erika活動結束後形容，此行一踏入台灣便立刻被友善而多元的能量所包圍，無論是人與人之間自然自在的互動，或整體熱情的城市氛圍，都讓她深刻感受到台灣獨特的文化魅力。

交通部觀光署駐舊金山代表處主任李思賢表示，邀請旅遊業者親自到台灣體驗文化多樣性，創作者以影像傳遞感動，這樣的雙軌推廣策略，讓旅展不只是商務平台，更是文化交流的起點，透過北美買家與創作者的跨界合作，期待讓世界看見台灣的魅力，可以邀請更多旅人走進台灣。

2025 年ITF台北國際旅展，展會現場集結了日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞、菲律賓等共計123個國家及城市參與，超過40家大型旅行社、130多間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，規模創下近年新高，為國內外旅人與觀光產業最關注的年度盛事。

USTOA 踩線團成員與台灣業者面對面交流，開創合作新契機。（觀光署提供）
美旅遊買家與創作者齊聚台灣，共同見證台灣多元友善的旅遊形象。（觀光署提供）
