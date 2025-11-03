我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

《造山者》矽谷特映激發跨世代共鳴　台裔青年找回科技與家鄉連結

記者孫愛薇╱山景城即時報導
Lennon Kalodrich（右一）與全家人一同來觀影，很高興能在紀錄片中了解這段台灣科技歷史。（記者孫愛薇／攝影）
隨著《造山者－世紀的賭注》台灣半導體紀錄片的在矽谷的特映，在矽谷的眾多台灣家庭也攜家帶眷前來支持，有在矽谷硬體產業工作的台裔第二代首次瞭解台灣半導體發展史，也有台灣年輕工程師表達對未來科技趨勢的不確性，在影片中獲得鼓勵與方向 。

在矽谷硬體產業任職的Lennon Kalodrich表示，自己有著一半台灣的血緣，並在台灣出生長大到六歲，但對台灣的科技史並無太多了解，很高興能在紀錄片中了解這段歷史。在科技產業中，很多公司都使用非常多台積電的代工服務，Lennon Kalodrich的工作也與矽谷與大科技公司有密切合作，他認為能看到如此具有代表性科技公司台積電來自與自己出生地一樣的台灣，感覺非常好。

現就讀灣區學校的台裔高中生顏明宣(Ethan Yen)分享，本身也想從事電機相關，觀影學到很多台灣半導體歷史，對於未來，也想從事跟前輩一樣的工作，影片中年輕的台灣工程師們在很艱辛狀況下學習科技技術，「這讓我感到很難忘也很驕傲，在這麼難的情況下，他們還是做到了」。

在矽谷就職的台灣工程師Jonathan Hsu提到，矽谷近期科技趨勢充滿不確定性，不知道下一步要怎麼走，不知道以後的發展走向，在影片最後拋出了不明確未來的開放式問法，對於這樣的狀態下，他認為，「我覺得現在回到影片一開始的那個階段，就是一開始，大家也不知道會發生什麼，但還是很努力地去做」。

高中生顏明宣對於未來，也想從事與紀錄片中前輩一樣工作。（記者孫愛薇／攝影）
Jonathan Hsu（右）在影片中獲得鼓勵與啟發，在不確定的環境中，仍要努力...
Jonathan Hsu（右）在影片中獲得鼓勵與啟發，在不確定的環境中，仍要努力的去做。（記者孫愛薇／攝影）

