「造山者」導演專訪 踏上半導體起源地矽谷 寫下歷史

台灣的科技奮鬥故事「造山者－世紀的賭注」踏上矽谷，寫下歷史，左起分別為駐舊金山經文處新聞組長郭卉蓁、製片人蔣顯斌、駐舊金山經文處長伍志翔、紀錄片導演蕭菊貞、製片人陳添順、上善醫文化工作室創意總監沈邑穎。（記者江碩涵／攝影）

「造山者－世紀的賭注」近日在舊金山灣區各地上映，紀錄片導演蕭菊貞、兩位製片人蔣顯斌和陳添順也在舊金山灣區各地巡迴分享拍片心路歷程。除了矽谷 本身就是半導體創始起源地外，兩位製片也與矽谷有著很深的淵源。蕭菊貞說，台灣的科技奮鬥故事能踏上矽谷，也是寫下歷史。

蕭菊貞說，她在台灣拍這些造山者前輩時，最感動的是看到50年前那一批工程師，「背著國旗出國執行任務」，並且把半導體的種子帶回台灣。她說，被第一批工程師感動的同時，她也覺得自己好像也背上了那面國旗，愈拍愈有使命感，覺得一定要讓大家看見台灣、認識台灣的「造山者精神」。

也正是這股力量，讓原本以為兩、三年能拍完的紀錄片，一路拍了將近六年，同時見證巨大的變化。蕭菊貞說，電影裡，台積電 創辦人張忠謀 2019年說「台積電是地緣策略家的必爭之地」，到2024年底，張忠謀又說「台積電已成為真正的兵家必爭之地」。五年來，大家親眼見證台積電超越英特爾（Intel），成為全球最關鍵、最領先的晶片製程公司。

蕭菊貞說，這部片前後訪問逾80位採訪對象，從大家熟知的科技產業大老，到前線工程師、聯電第一批技術人員、即將踏入職場的在學青年，甚至包括因台積電擴廠被遷村的客家居民，她很清楚自己為什麼拍這部片，就是想替台灣這段科技奮鬥史留下紀錄，讓大家不要忘記，台灣曾有一群人努力地走過這條路，讓世界從晶片與半導體看見台灣的價值與國際地位。

這份使命感一直在蕭菊貞的心裡。「造山者－世紀的賭注」美國首場放映會，地點就選在亞利桑納州，得到大批台積電工程師迴響，而第二站就在矽谷，接下來則是紐約。蕭菊貞說，努力了這麼久，終於讓更多美國與國際朋友、旅外台灣人看見屬於台灣自己的故事，不是透過外部媒體看台灣，而是由台灣人親手書寫自己的歷史與文化。

蕭菊貞說，2日矽谷首映電影院很特別，對面就是矽谷半導體的誕生地「391 San Antonio Road」，附近還有一塊小型紀念碑 寫著「Birthplace of Silicon Valley」，就連他們入住的飯店進門第一面牆也是「14-Si-28.086」矽元素表，台灣的科技奮鬥故事能踏上矽谷，也是寫下歷史。

矽谷首映電影院對面就是矽谷半導體的誕生地「391 San Antonio Road」，附近還有一塊小型紀念碑 寫著「Birthplace of Silicon Valley」。（蕭菊貞提供）

與矽谷有淵源的不只是半導體的造山者，還有蔣顯斌和陳添順。蔣顯斌說，他自己就出生於聖荷西，回台灣求學後再回史丹福大學念書、創業，曾任新浪網的共同創辦人，他在矽谷打拚十幾年，矽谷孕育出來的創業精神，對他的人生影響非常大。

直到蔣顯斌回到亞洲投入紀錄片工作，一轉眼快20年。他說，這次能做出一部與科技相關的紀錄片，是他人生中很重要的交叉點，能帶這部片回到矽谷，讓大家透過影像重新閱讀歷史、思考未來，對他來說是很榮耀、也很感動的事，在分享過程中，他感受到一股「新的造山運動」正風起雲湧。

他說，矽谷節奏相當快，大概每一、兩年就要重新洗牌，完全沒有鬆懈的本錢，大家都得不停往前衝，矽谷就是全世界的火車頭，帶著全球價值鏈一路奔跑，AI的誕生其實已經預示未來五到十年，人類將迎來一場新的造山運動，也會誕生出新的文明，而台灣在其中占了非常關鍵的角色，相信新一代的年輕人會把這一棒接得很好。

陳添順則是半導體設備業出身，1992 年就在矽谷山景城拜訪許多半導體設備產業，當時深刻感受到矽谷創業精神與年輕能量，直到2017年回到台灣新竹，開始投入藝術與人文相關的工作。

他說，大家都說台灣是科技島，是半導體奇蹟，但背後是從無到有、從不可能到不可或缺，無數人的累積與努力，「一座山的形成，也是靠一點一滴的堆積。」山的高度，來自前人跨世代的集體工程，正因為前人的累積，才造就今天台灣看似奇蹟的成果。

除了矽谷的淵源，「造山者」也記錄了較容易被忽略的女性角色，第一批晶片女作業員的心聲也被記錄下來。蕭菊貞說，很多人都只看到工程師，但她拍片時並沒有設限，不只女作業員，還有女性財會人員，都是重要的角色。