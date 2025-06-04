金山灣區領務講座 提醒僑胞警惕詐騙陷阱

駐舊金山經文辦事處領務組長郭順德（右）與移民組秘書鍾雅薰（左），為數十位在地僑胞深入解析護照、簽證、文件驗證等最新政策與辦理流程。（主辦單位提供）

北加州 急難救助協會庫比蒂諾分會日前在金山灣區 僑教中心舉辦領務講座，邀請駐舊金山經文辦事處領務組長郭順德與移民組秘書鍾雅薰，為數十位在地僑胞深入解析護照、簽證、文件驗證等最新政策與辦理流程。其中值得注意的是，經文處特別提醒，絕不委託任何第三方代辦，提醒僑胞警惕詐騙陷阱，保障個資安全。

講座由7月即將榮調返台的郭順德主講，詳細介紹目前實施中的「事前網路預約」與「現場臨櫃登記」雙軌作業方式，並提醒民眾多加利用辦事處網站與線上資源，提前備妥資料，可有效縮短處理時間。他表示，辦事處絕不委託任何第三方代辦，提醒僑胞警惕詐騙陷阱，保障個資安全。

鍾雅薰則針對無戶籍國民申請定居、旅外大陸人士返台規定，以及外籍與港澳配偶與子女申辦護照的實務細節進行說明，幫助與會者釐清常見疑問。

北加 州急難救助協會會長汪昌泰表示，郭順德與鍾雅薰親臨講解替僑胞提供即時、準確、有效率的資訊服務，他也向僑教中心與長年協助領務工作的志工團隊表達感謝，鼓勵民眾多加利用協會資源，如遇急難狀況，也可主動尋求協助。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，北加州急難救助協會2017年創立以來，積極協助海外僑胞與留學生辦理急難事務。她表示，郭順德長年來積極推動行動領務，南、北奔波為僑胞服務，對其即將返台，深表感謝與祝福。