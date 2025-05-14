懷舊經典「吃豆人」化身甜點萌物

為慶祝經典電玩角色「吃豆人」（PAC-MAN）誕生45周年，美國甜甜圈品牌Krispy Kreme與Bandai Namco娛樂美國分公司合作，自5月12日至6月1日推出限量聯名甜甜圈系列。 （取自Krispy Kreme網站）

為慶祝經典電玩角色「吃豆人」（PAC-MAN）誕生45周年，美國甜甜圈品牌Krispy Kreme與Bandai Namco娛樂美國分公司合作，自5月12日至6月1日推出限量聯名甜甜圈系列「Krispy Kreme x PAC-MAN Collection」，喚起玩家的童年回憶，也引爆甜點迷的收藏熱潮。

這波聯名系列共有三款造型繽紛、口味多元的特色甜甜圈，靈感來自PAC-MAN遊戲中的角色與場景，並以特製的懷舊遊戲盒包裝販售，限定於Krispy Kreme指定門市與部分大型零售通路。

三款甜甜圈分別為：

TEAM GHOST甜甜圈：以未上糖衣的貝殼甜甜圈為基底，內餡為濃郁巧克力Kreme™，表面以黑色糖霜描繪出PAC-MAN經典迷宮圖案，再點綴代表遊戲中鬼怪陣營的彩色裝飾。

草莓能量莓果甜甜圈（Strawberry Power Berry）：同樣使用貝殼甜甜圈，內餡為草莓口味Kreme™，外層包覆鮮紅糖霜與白色糖粒，再以綠葉造型糖霜點綴，仿佛一顆可口能量果。

PAC-MAN派對甜甜圈：經典原味糖霜甜甜圈，加上鮮黃奶油霜線條與繽紛派對糖粒，最後再以吃豆人造型糖片裝飾，營造出歡樂氛圍。

除門市販售外，聯名甜甜圈亦於Walmart、Kroger、Publix、Stater Brothers等大型連鎖零售商 販售6入裝綜合盒款，部分便利商店也提供單顆甜甜圈選購，讓更多消費者能輕鬆入手這款結合遊戲與美味的限量甜點。

目前在門店銷售的3個裝「吃豆人」甜甜圈售價10.19美元，一打裝的是25.99美元，單個售價是3.79美元。

此波聯名活動僅限三周，Krispy Kreme呼籲甜點迷與遊戲粉絲「趁還沒Game Over前，快來品嚐這波經典美味！」