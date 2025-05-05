Siri偷錄私密對話案 蘋果擬賠9500萬美元 用戶可申請最高百元補償。(Zhang Kaiyv/ Unsplsh)

蘋果公司（Apple ）同意支付9500萬美元，了結一起指控其語音助理Siri 「在未經用戶同意下錄製私密對話」的集體訴訟。根據AppleInsider報導，受影響的用戶現可申請獲得補償，最多可針對五部Siri啟用裝置索賠，每部裝置最多可獲20美元補償，總金額上限為100美元，實際金額將視申請人數而定。

根據AppleInsider取得的電子郵件，通知標題為「Lopez語音助理集體訴訟和解（Lopez Voice Assistant Class Action Settlement）」，信中表示，收件人依據蘋果公司內部資料，被識別為可能符合和解資格的對象。

符合條件的用戶必須於2014年9月17日至2024年12月31日之間在美國境內購買或擁有Siri啟用裝置，並相信自己曾遭Siri在未獲同意情況下錄下私密對話。申請補償的用戶需於2025年7月2日前提交申請，申請可透過網路或郵寄方式進行，並須提供和解通知信中包含的索賠ID與確認碼。

未收到通知但認為符合條件的民眾也可依照特別指引提出申請。此外，民眾若對和解內容有所異議或希望退出和解，也須在同一截止日前辦理。

法院預定於2025年8月1日舉行最終聽證會，以核准這項集體訴訟和解協議。

雖然蘋果已同意支付和解金，但公司在聲明中仍堅決否認所有指控，強調這項和解並不代表其承認有任何過失或違法行為。