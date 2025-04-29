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進口商瘋狂搶貨 美3月貨物貿易逆差創新高

專家警告：政策性不確定恐將美國推向經濟衰退邊緣

記者李怡╱舊金山即時報導
中國的出口依賴度為14%，而美國僅為11%，顯示兩國國內市場龐大、經濟結構更傾向內需導向。這也反映出全球供應鏈重組背景下，不同國家對外貿易政策調整的敏感度與承受力各異。（受訪者供圖，來源UN Comtrade）
中國的出口依賴度為14%，而美國僅為11%，顯示兩國國內市場龐大、經濟結構更傾向內需導向。這也反映出全球供應鏈重組背景下，不同國家對外貿易政策調整的敏感度與承受力各異。（受訪者供圖，來源UN Comtrade）

在美中關係持續緊張、全球供應鏈重塑的大背景下，灣區華裔商業與政府關係諮詢專家「井底望天」（化名）29日接受本報專訪指出，美國目前面臨的最大經濟風險並非單一產業競爭或全球化倒退，而是「政策性不確定」本身，這一點正快速侵蝕美國經濟的根基。

「只要政策性不確定持續存在，美國就不可能避免經濟衰退，」井底望天直言。他認為，無論是川普政府時代以來的關稅政策，還是拜登政府推動的「葫蘆卜加大棒」策略，雖各有手段差異，但都未能有效提供企業長期穩定的預期，反而加劇了市場混亂與投資信心流失。

井底望天回顧川普政府的貿易戰策略指出，一開始徵收10%關稅，更多是為了快速填補政府赤字，後來演變為「漫天要價」的手段，針對中國乃至全球其他國家施壓。但這種以關稅作為最大工具的做法，帶來了連鎖反應。

「企業無法預測明天還能不能正常進口原材料，製造業無法規畫供應鏈，跨國投資也因擔憂關稅變動而陷入停滯，」他說，「政策變成了最大的風險，而非市場本身。」

這種局面促使美國企業加速尋找替代方案，如蘋果公司推動「China+1」策略，將部分iPhone製造轉移至印度。雖然美國本地銷售的產品一部分來自印度，但全球大部分市場仍仰賴中國供應鏈。「真正的替代網絡尚未建立起來，但政策風險已經重擊市場信心，」他指出。

中美互依正在斷裂，市場進入「壓力測試」

井底望天分析，中國和美國早在二十年前就形成了深度互依，兩國在產業的互補性很強，不存在激烈的競爭關係：中國依賴美國市場，美國依賴中國製造。然而，隨著近年美國政策日趨排他，雙方都在積極推動「去依賴化」。

中國已經在聖誕裝飾品、小商品等領域出現提前轉單現象，「美國市場還沒建立起替代供應，但中東國家和加拿大等已經提前搶購中國貨源。」他舉例指出，中美之間的供應禁運，正在成為一場對社會壓力與市場調適能力的「實驗」和演習。

同時，從手機到電動車，中國製造品在美國市場日益難見，但在全球市場卻持續擴張。井底望天特別點名了蘋果與英偉達這兩個標竿案例，「如果失去中國市場與製造基地，這些美國科技巨頭是否還能保持全球競爭力，是一個真實且迫切的問題。」

政策性不確定：無聲的經濟殺手

「政策的不確定性比關稅更可怕，」井底望天強調。他認為，美中之間並不存在產業性必然對抗，大多數領域實際上高度互補，問題出在「戰略誤判」與「政策急轉彎」造成的不確定風險。

美國內部的貿易政策也反映出矛盾心態：一方面希望用「近岸外包（Nearshoring）」取代中國供應，推動墨西哥、加拿大成為製造基地；另一方面，川普與拜登兩屆政府對墨西哥和加拿大的態度亦充滿變數，進一步削弱了整個區域供應網的穩定性。

「政策翻雲覆雨，企業怎麼敢長期投資？這種結構性的不確定，就是美國經濟步向衰退的根本推手，」他總結說。

2024年，中國與「一帶一路」國家的貿易額占其總進出口的50.3%，超過半數。（...
2024年，中國與「一帶一路」國家的貿易額占其總進出口的50.3%，超過半數。（受訪者供圖，來源yidaiyilu.gov.cn）

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