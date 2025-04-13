從超市到城市客廳 Jagalchi熱度不退 每天顧客排長隊

Daly City Jagalchi熱度不退，顧客大排長隊。（記者李怡╱攝影）

自上3月底正式開門營業以來，位於德利市的韓國精品超市 Jagalchi 一直是灣區 社交媒體上的熱搜話題。無論是Instagram打卡、Facebook社群討論，還是小紅書推薦貼文，內容大多指向同一個畫面，排隊人潮從清晨排到傍晚，超市門口從不空。

在超市開幕首日吸引數千人之後，熱度不減反升。周末排隊尚可理解，但即使是周一上午，門外也已出現長長人龍。人們到底為了什麼願意這樣排隊。

和傳統以採買為導向的亞洲超市不同，Jagalchi更像是一個大型的「亞洲生活體驗場」。這間佔地 7萬5000平方呎 的空間，從一開始就不打算只做超市。

走進店內，右手邊是冷藏肉品與海鮮區，左手邊則是蔬果、韓式烘焙與日式甜品專區；中央區域是一家由韓裔 米其林主廚 Tony Yoo 主理的餐廳 Pogu，結合高水準廚藝與超市的即食食材，讓購物與用餐之間不再有明確分界。

華人居民陳訓恩表示：「這裡不只是買菜的地方，更像是一個大客廳，下班後有人來這裡吃一頓正宗的韓式烤肉，有人來買新鮮麵包。我就來喝杯韓國啤酒、吃幾顆新鮮的蠔，生活豐富了很多。」

Jagalchi 的魅力不僅在於商品齊全，更在於它勾起了許多亞裔 移民或第二代的文化記憶。從整齊乾淨的冷藏海鮮包裝，到每一塊牛排上的韓文標籤，再到熟食區那一碗熱騰騰的辣炒年糕，超市的空間設計、燈光、選品、品牌感，也打中了年輕一代對美好生活的標準。

除了產品與空間本身吸引人外，Jagalchi 的火熱也與社群媒體脫不了關係。從外觀設計、麵包展示、熟食區到海鮮現煮，幾乎每個角落都是打卡熱點，吸引許多年輕族群前來拍照、分享，再度拉高熱度。

「光是 IG 上看到朋友來買那個韓式海鮮麵，我就立刻衝來了，」來自南灣的吳女士說，「雖然等了40分鐘，但現場氣氛真的不錯，也沒有失望。」

目前 Jagalchi 每天都在排隊，業者尚未公布明確的分流與動線調整計畫。不過根據現場觀察，超市內部營運節奏穩定、補貨頻率快，顧客流動順暢，即便等待時間略長，民眾覺得仍可在合理範圍內。