我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」

美中升高實際衝突風險 川普、習近平槓上恐殃及台灣

從超市到城市客廳 Jagalchi熱度不退 每天顧客排長隊

記者李怡╱舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Daly City Jagalchi熱度不退，顧客大排長隊。（記者李怡╱攝影）
Daly City Jagalchi熱度不退，顧客大排長隊。（記者李怡╱攝影）

自上3月底正式開門營業以來，位於德利市的韓國精品超市 Jagalchi 一直是灣區社交媒體上的熱搜話題。無論是Instagram打卡、Facebook社群討論，還是小紅書推薦貼文，內容大多指向同一個畫面，排隊人潮從清晨排到傍晚，超市門口從不空。

在超市開幕首日吸引數千人之後，熱度不減反升。周末排隊尚可理解，但即使是周一上午，門外也已出現長長人龍。人們到底為了什麼願意這樣排隊。

和傳統以採買為導向的亞洲超市不同，Jagalchi更像是一個大型的「亞洲生活體驗場」。這間佔地 7萬5000平方呎 的空間，從一開始就不打算只做超市。

走進店內，右手邊是冷藏肉品與海鮮區，左手邊則是蔬果、韓式烘焙與日式甜品專區；中央區域是一家由韓裔米其林主廚 Tony Yoo 主理的餐廳 Pogu，結合高水準廚藝與超市的即食食材，讓購物與用餐之間不再有明確分界。

華人居民陳訓恩表示：「這裡不只是買菜的地方，更像是一個大客廳，下班後有人來這裡吃一頓正宗的韓式烤肉，有人來買新鮮麵包。我就來喝杯韓國啤酒、吃幾顆新鮮的蠔，生活豐富了很多。」

Jagalchi 的魅力不僅在於商品齊全，更在於它勾起了許多亞裔移民或第二代的文化記憶。從整齊乾淨的冷藏海鮮包裝，到每一塊牛排上的韓文標籤，再到熟食區那一碗熱騰騰的辣炒年糕，超市的空間設計、燈光、選品、品牌感，也打中了年輕一代對美好生活的標準。

除了產品與空間本身吸引人外，Jagalchi 的火熱也與社群媒體脫不了關係。從外觀設計、麵包展示、熟食區到海鮮現煮，幾乎每個角落都是打卡熱點，吸引許多年輕族群前來拍照、分享，再度拉高熱度。

「光是 IG 上看到朋友來買那個韓式海鮮麵，我就立刻衝來了，」來自南灣的吳女士說，「雖然等了40分鐘，但現場氣氛真的不錯，也沒有失望。」

目前 Jagalchi 每天都在排隊，業者尚未公布明確的分流與動線調整計畫。不過根據現場觀察，超市內部營運節奏穩定、補貨頻率快，顧客流動順暢，即便等待時間略長，民眾覺得仍可在合理範圍內。

在灣區多元化社區背景下，Jagalchi 提供的不只是一個購物環境，也提供了一個讓大眾願意停留、拍照、相聚與分享的空間。

Daly City Jagalchi熱度不退，顧客大排長隊。（記者李怡╱攝影）
Daly City Jagalchi熱度不退，顧客大排長隊。（記者李怡╱攝影）
德利市Jagalchi超市熱度不退，顧客大排長隊。（記者李怡╱攝影）
德利市Jagalchi超市熱度不退，顧客大排長隊。（記者李怡╱攝影）
德利市Jagalchi超市熱度不退，顧客大排長隊。（記者李怡╱攝影）
德利市Jagalchi超市熱度不退，顧客大排長隊。（記者李怡╱攝影）
德利市Jagalchi超市熱度不退，顧客大排長隊。（記者李怡╱攝影）
德利市Jagalchi超市熱度不退，顧客大排長隊。（記者李怡╱攝影）
德利市Jagalchi超市熱度不退，顧客大排長隊。（記者李怡╱攝影）
德利市Jagalchi超市熱度不退，顧客大排長隊。（記者李怡╱攝影）

灣區 韓裔 亞裔

上一則

十鼓擊樂團五月登陸灣區　震撼開演傳遞台灣之聲

下一則

海傍公路變公園 不是每個日落居民都買單

延伸閱讀

十鼓擊樂團五月登陸灣區　震撼開演傳遞台灣之聲

十鼓擊樂團五月登陸灣區　震撼開演傳遞台灣之聲
中國關稅145% 灣區廠商轉向台灣大量進貨

中國關稅145% 灣區廠商轉向台灣大量進貨
入場排12小時 科齊拉音樂節引民怨

入場排12小時 科齊拉音樂節引民怨
邁入第35年 海華玉山友誼盃壘球賽開打

邁入第35年 海華玉山友誼盃壘球賽開打
Coachella音樂節被指「災難現場」 入場排隊超12小時

Coachella音樂節被指「災難現場」 入場排隊超12小時

熱門新聞

申請18所大學被包括史丹福、哈佛和耶魯等名校拒絕，舊金山青少年創業家亞德葛瑞的大學申請論文在網路上瘋傳。(圖取自Zach Yadegari/LinkedIn)

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

2025-04-12 13:40
經濟環境動盪下的裁員潮，引發華裔科技工作者們的身分危機。（記者李怡╱攝影）

裁員潮下的身分危機：舊金山華人工程師如何在「60天倒數」中找出路？

2025-04-09 19:57
車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」，得以記錄下涉案女子的行為。（取自X用戶Skooeee）

不爽馬斯克？灣區特斯拉頻遭破壞 車主自保全靠「這招」

2025-04-09 14:45
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班，加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）

5月7日上路 沒有Real ID將無法搭國內航班

2025-04-10 14:09
川普總統的關稅政策不到半個月變化多端，目前最新進度是，美國暫緩多國對等關稅90天，大多數國家適用於10%基準關稅，此圖為一般超市景象，商品與關稅政策無關。（記者江碩涵／攝影）

中國食品關稅未降 下游廠商轉向台灣大量進貨

2025-04-12 21:05
矽谷的托兒服務費用高昂，供需失衡。(Naomi Shi/ Pexels)

矽谷托兒名額少、價格超房貸 雙薪家庭收入高也吃不消

2025-04-08 17:32

超人氣

更多 >
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策

半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲