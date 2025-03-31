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舊金山汽車破窗犯罪創22年新低 抹除壞印象

記者王子涵／舊金山即時報導
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警長史考特表示，從數據趨勢來看，舊金山汽車破窗盜竊有了極為樂觀的變化。（記者王子涵/攝影）
警長史考特表示，從數據趨勢來看，舊金山汽車破窗盜竊有了極為樂觀的變化。（記者王子涵/攝影）

舊金山警長史考特（Bill Scott）31日在警局總部召開記者會，宣佈在破獲困擾該市已久的「汽車破窗」犯罪上取得重大成就，

史考特說：「從數據趨勢來看，舊金山汽車破窗盜竊有極為樂觀的變化。我們過去幾年持續下降，並且降幅顯著。如今，該類型案件比過去近二十年來的任何時期都要少，這是一個了不起的成果。」

2023年底市府與警局合作，針對汽車破窗盜竊問題推出一系列強化執法行動，包括部署誘餌車輛、增加巡邏、使用便衣警員、擴大監控攝影機網絡及引入無人機技術等。這些措施讓警方更有效地追蹤犯罪行為，並鎖定慣犯進行逮捕。

「我們的策略奏效了。」史考特說道。「2023年，我們開始在熱點區域增派警力並進行臥底行動，成功逮捕了一批慣犯。關鍵不在於逮捕的數量，而是逮捕的質量。」

據警方數據，2017年舊金山共記錄超過31000宗汽車破窗盜竊案，創下歷史新高。2024年這一數字降至約9500宗，僅為2017年的三分之一。此外，今年截至目前，案件數量比去年同期減少近一半，意味著約1500名車主避免了盜竊損失。

史考特認為，科技的應用是成功的關鍵。「警員獲得了更多技術工具，如街道攝影機（block cameras）、無人機（drone program），以及更好的監控視頻技術，這些都極大地改變了我們的執法方式。」

史考特說：「我們在全市10個分局部署了無人機，這讓我們追蹤犯罪嫌疑人的能力大大提升，並在犯罪發生時或短時間內迅速做出反應。」他提到，儘管警局正處於警力短缺的危機，但這些技術讓警員更有效率地執法，最大化地利用現有資源。

數據顯示2023年至2024年間，舊金山市各區汽車破窗盜竊案均出現雙位數下降。其中，犯罪高發的觀光區北灘（North Beach）與俄羅斯山（Russian Hill）的案件數減少了70%，分別少了約1200宗與760宗。此外，海耶谷（Hayes Valley）區也減少了約700宗，降幅達67%。

據舊金山紀事報報導，多家汽車修理店也反映，近期修復破碎車窗的客戶數量明顯減少。

近期警方也減少了高風險的車輛追逐，提高抓捕效率。「我們改變了對車輛爆胎裝置（tire deflation devices）的使用政策，這讓我們能在不進行高速追逐的情況下，安全地攔截嫌疑人。」

今年截止目前，舊金山汽車破窗盜竊案比去年同期減少近一半。（美聯社）
今年截止目前，舊金山汽車破窗盜竊案比去年同期減少近一半。（美聯社）

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