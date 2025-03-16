我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC最新民調：51%不支持川普 近5任總統中最差

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

灣區狂歡 聖派翠克節與灑紅節雙節同慶

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區印度裔移民眾多，灑紅節慶祝活動熱鬧喜慶。（記者徐蓓蓓／攝影）
灣區印度裔移民眾多，灑紅節慶祝活動熱鬧喜慶。（記者徐蓓蓓／攝影）

剛過去的周末，灣區迎來兩大充滿文化色彩的節日，分別是聖派翠克節（St. Patrick's Day）與灑紅節（Holi Festival），這兩個節日分別象徵愛爾蘭文化和印度文化，在多元的灣區碰撞出熱鬧的火花，吸引了眾多居民參與。

★聖派翠克節：綠色的愛爾蘭傳統

每年3月17日的聖派翠克節是全球最具代表性的愛爾蘭文化節日之一，紀念愛爾蘭守護聖人聖派翠克。舊金山、屋崙和都布林等地都舉辦一系列活動，包括遊行、音樂會和美食品嚐，吸引了成千上萬的參與者。

舊金山的聖派翠克節遊行15日在市場街舉行。遊行隊伍包括身穿綠色服裝的參加者、愛爾蘭舞蹈團隊和音樂表演，還有裝飾華麗的花車。組織方表示，今年的主題是「移民的故事」，以紀念愛爾蘭移民在舊金山的過去和現在扮演的重要角色。

此外，灣區的愛爾蘭酒吧和餐廳也推出特別活動，如品嚐經典的玉米牛肉、捲心菜和健力士黑啤酒（Guinness），增添節日氣氛。

★灑紅節：色彩繽紛的印度慶典

與聖派翠克節同周舉行的灑紅節，則為灣區帶來濃厚的印度文化氛圍。灑紅節，又稱為印度色彩節，是印度教的重要節日之一，象徵愛與團結，也慶祝春天的到來。參加者通常會互相用彩粉投擲，將全身染成繽紛的顏色，以此表達喜悅與祝福。

聖荷西上周末在市中心Discovery Meadow公園舉辦盛大的灑紅節活動。現場有音樂、傳統舞蹈表演和美食品嚐。最受歡迎的環節是彩粉狂歡，參加者可以盡情享受互相投擲彩粉的樂趣，場面既熱鬧又充滿節日氛圍。

活動主辦方表示：「灑紅節是一個與親朋好友共度歡樂時光的機會，我們希望通過活動讓更多人了解印度文化的美好。」

灣區一直以其多元文化而著稱，聖派翠克節與灑紅節的同時舉行，正是這種多元文化共存的最佳例證。不論是參加綠色的愛爾蘭遊行，還是沉浸在彩粉飛舞的印度慶典，每一位居民都能找到自己的歡樂時刻。

舊金山的聖派翠克節大遊行歷史悠久。（受訪者提供）
舊金山的聖派翠克節大遊行歷史悠久。（受訪者提供）

印度 灣區 舊金山

上一則

低調奮戰突破極限 林政緯為華人寫下新歷史

延伸閱讀

藝術點亮城市：張美春的馬賽克作品裝點灣區

藝術點亮城市：張美春的馬賽克作品裝點灣區
灣區旅遊展 台灣館抽獎送機票 旅美大提琴家柯容軒站台

灣區旅遊展 台灣館抽獎送機票 旅美大提琴家柯容軒站台
舊金山市長專欄／大型會議回歸 舊金山展現科技實力

舊金山市長專欄／大型會議回歸 舊金山展現科技實力
灣區旅遊暨冒險展 台灣館最大獎舊金山台北來回機票

灣區旅遊暨冒險展 台灣館最大獎舊金山台北來回機票
勇士隊球星柯瑞下個大計畫：舊金山最時尚街區擁有大樓

勇士隊球星柯瑞下個大計畫：舊金山最時尚街區擁有大樓

熱門新聞

好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

2025-03-13 21:25
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥╱攝影）

華人在家複刻烤鴨宴 Costco+99 Ranch熱門食材輕鬆搭配美味

2025-03-12 19:51
拍立得（Polaroid）相機在Target打三折。（記者龔玥/攝影）

Target拍立得相機大降價 消費者熱搶

2025-03-15 20:28
華促會移民權利項目經理吳雨泊說，在南部邊境調查發現，10%到20%的華人走線客有可能到舊金山落腳。圖為金山華埠。（記者劉先進╱攝影）

華人走線「不再是男人天下」 5華女建小分隊入境

2025-03-13 19:37
講者吳欣怡畢業於師大國文系及國文所，兒時就對文字有敏銳的感受，熱愛中國文學，尤以純文學，一頭栽進，終身熱切，她自覺骨子裡流著詩人血液。（吳欣怡提供）

人生若只如初見：紅樓夢裡寶黛的前世今生

2025-03-12 20:17

超人氣

更多 >
血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
2025年第一季4生肖遇貴人財運旺 屬兔業績長紅、他將迎新商機

2025年第一季4生肖遇貴人財運旺 屬兔業績長紅、他將迎新商機
川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美

川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美
74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照

74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照