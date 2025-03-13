Stonestown原麥當勞 由南方風味炸雞快餐連鎖取代

Raising Cane’s以其新鮮手工炸製的雞柳餐聞名，搭配招牌Cane’s醬、鬆脆薯條和德州吐司，深受消費者喜愛。（取自Tripadvisor）

知名南方風味炸雞快餐連鎖Raising Cane’s宣布，將於2026年夏末在舊金山 開設首家分店，選址Stonestown購物中心，取代去年關閉的麥當勞 攤位。這家來自路易斯安那州的連鎖品牌近年來積極拓展灣區 市場，已在多個城市開設分店。

據SFGATE報導，Raising Cane’s計劃進駐Stonestown購物中心。該品牌的一名代表確認，新店將落腳於255 Winston Drive，預計於2026年夏季開幕。該購物中心管理方尚未對此發表評論。

Raising Cane’s以其新鮮手工炸製的雞柳餐聞名，搭配招牌Cane’s醬、鬆脆薯條和德州吐司，深受消費者喜愛。該品牌自2022年進軍灣區，已在柯爾瑪、屋崙、海沃、瓦卡維爾開設門店，並計畫於今年4月1日在聖荷西增設新店，未來幾年內也將在柏克萊開設門店。

Raising Cane’s進駐的門店，曾是麥當勞經營超30年的地點，該店於去年關閉。麥當勞加盟商羅迪克(Scott Rodrick)曾表示，高昂的租金與快餐業最低工資上漲，導致該店難以持續經營。自去年4月1日起，加州快餐業最低工資從每小時16元飆升至20元，使得經營成本進一步上升。

「這家餐廳曾經是我們家庭的重要部分，關閉它是一個艱難的決定，」羅迪克說。

近年來，Stonestown購物中心積極轉型，致力於吸引各類餐飲品牌進駐，以打造「美食天堂」。除了Raising Cane’s，該購物中心近期也宣布迎來三家新餐廳，包括越南餐廳Le Soleil、西雅圖的Supreme Dumplings以及日本連鎖品牌Kizuki Ramen & Izakaya。此前，日式連鎖烏龍麵店Marugame Udon與Kura Revolving Sushi Bar的進駐，也為該商場帶來更多人氣。

除了餐飲擴張，Stonestown的業主去年也宣布一項重大計畫，興建3500套住房，其中20%作為可負擔房。這項計畫得到市議會的批准。這一擴建計畫將進一步提升商場的吸引力，使其成為舊金山西區的新商業與居住中心。