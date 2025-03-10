OpenAI舊金山新總部剪綵 工業時代步入智能時代

舊金山市長羅偉（右二）出席10日的剪綵儀式，在發言中指出：「舊金山正重新崛起。」（記者王子涵╱攝影）

人工智慧科技巨頭OpenAI 於本周正式啟用位於舊金山 米慎灣（Mission Bay）的新總部。舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）、OpenAI 全球事務長雷恩（Chris Lehane）出席10日的剪綵儀式。羅偉在發言中指出：「舊金山正重新崛起。」

OpenAI新總部大樓位於第三街1455號，比鄰大通中心、Uber總部。雷恩以「歷史性時刻」定義這座佔地48.66萬平方呎的總部大樓。該辦公空間原是Uber未啟用的辦公空間，經重新設計後，現可容納2000名員工進行AI核心技術研發。

「這不僅是辦公空間，更是催化跨領域協作的創新引擎。」雷恩表示，OpenAI計畫在未來數年將舊金山員工數擴增一倍，加之已簽訂鄰近Terry Francois 500號的31.5萬平方呎的新租約，OpenAI在該區總辦公面積突破80萬平方呎。

市長羅偉致詞時細數百日新政成果，從成立永久性警務旅遊安全小組到簡化商業許可流程，強調「安全街道與高效政府是科技投資的基石」。他還提及由市議會通過的芬太尼緊急狀態法案，顯示市府在治安與公共衛生議題的強勢作為。

「OpenAI誕生於舊金山，你們的產品在全球引發地震級影響。這個新總部傳達明確訊息：人工智慧持續獲得動能，舊金山也是這樣。」羅偉表示，「6000名開發者為OpenAI工作，其中2000名在新總部工作，無論是工程師、產品主管或律師，都為舊金山的創新生態系提供無限機會。」

羅偉說：「我的團隊將確保舊金山既是企業成功之地，也是員工驕傲的居住之所。」

雷恩引用ChatGPT給出的米慎灣及舊金山發展史，稱這塊土地自19世紀淘金熱以來，就一直是創新與經濟成長的關鍵地點。

「淘金熱所帶來的資本實際上成為了投資美國工業化第一階段的初始資金，想想舊金山在20世紀所扮演的角色，這片土地，我們所處的這個區域，就在這裡成為了鐵路運輸計畫的中心，太平洋鐵路在這裡與西部連接，舊金山成為了連接東西南北的中心。這實際上幫助加州在美國，甚至是世界上成為最大的經濟體之一。」

雷恩表示，他願與市府繼續合作，思考如何能利用這片區域，從工業時代過渡到OpenAI聯合創辦人兼執行長奧特曼（Sam Altar）所設想的智能時代。