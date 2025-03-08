巴洛阿圖房屋賣488萬元 強調每任小孩都上史丹福、哈佛

一棟位於巴洛阿圖出售中的房屋，開價488萬美元賣方在房屋敘述中提到「每任屋主的小孩都上哈佛或史丹福大學」。（翻攝自Redfin）

每年春季都是房屋銷售最熱的時刻，尤其不少家庭為了孩子的學區 而大打搶房戰。一棟位於巴洛阿圖出售中的房屋，五個房間、3.5間衛浴，房屋2722平方英呎，開價488萬美元。這個價位在巴洛阿圖並不稀奇，但有趣的是賣方在房屋敘述中提到「每任屋主的小孩都上哈佛或史丹福大學 」，這句話引起主流媒體和網路論壇Reddit和Blind的熱議。

根據信使報（Mercury News）3月8日上午報導，賣屋者原在銷售網站敘述，這棟房屋自 2017 年重建以來，歷任屋主子女都上哈佛大學或史丹福大學，「為他們未來更大的成就先鋪好路」。接著敘述又提到，「現在這間屋子準備將這非凡的能量傳遞給下一個家庭。」

除了房屋敘述不斷提到屋主子女的學歷外，屋主的售屋照片中也特別布置出一個區塊，壁爐上面放著裱好的文憑和史丹福大學錄取通知書，顯示這個家庭的學業成就與尊爵不凡。

屋主的這段話不僅被主流媒體報導，也同時引起網路社群的網友們熱議。美國網路論壇Blind上就有網友為這棟房子做出投票，上面只有兩個選項：「真是等不及讓我的小孩上哈佛、史丹福了」以及「先不要（Pass!）」，趣味投票也引發討論。

Reddit和Blind網友特別去查房屋的資訊，發現2017年至今也才經歷兩任屋主。網友提到，「賣屋敘述有些荒謬，顯示華裔有多渴望購買哈佛或史丹福的房產。」也有網友說，「的確滿有邏輯的，環境就是一切，這裡有安靜、寬敞的臥室，屋主也可以擁有大書桌，這樣的確比較容易上哈佛、史丹福。」還有網友幫忙計算，這棟房屋每年要繳的房屋稅高達5.5萬美元，不是一般受薪階級能付得出來的。

雖然這棟房屋引起熱議，不過直至3月8日下午，記者實際到賣屋網站Zillow和Redfin查看，發現這棟房屋已經「準備成交（Pending）」了，且屋主原本強調子女上哈佛、史丹福的敘述也已全部拿掉，現在只剩這間房子的環境敘述，敘述內容包括街廓周圍全是豪宅，整個社區都是1985年後落成，門廊、客廳的裝潢工藝技術及超大11英呎長的中島，主衛還有按摩浴缸等奢華設備。

信使報報導，根據人口普查局調查，巴洛阿圖是加州 受教育程度最高的城市之一，25 歲以上的居民中 ，82.4% 擁有學士學位或更高學位，平均家庭年收入為22萬408美元。