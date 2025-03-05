聖荷西業主棄市中心物業不顧 遭市府起訴

聖荷西市中心橫跨E. Santa Clara Street 35-49E和N. 2nd Street 9號的一處棄置物業的業主被市府提告。（取自谷歌地圖）

聖荷西 市府5日發布公告，市府律師辦公室對市中心橫跨E. Santa Clara Street 35-49E和N. 2nd Street 9號的一處棄置物業的業主提告。訴狀稱業主已經有20年沒有整修該建築，違反了其與城市再開發機構的合約。聖荷西市不得不採取行動來復原這處重要的市中心物業。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan)表示：「不應該允許疏忽的業主多年來劫持我們的市中心。不作為是有後果的。我們會盡全力來復原我們市中心主要的走廊。」

據悉，訴訟主要是為了敦促業主和託管人償還包括利息、罰金以及所有未支付罰單在內的政府貸款 。這處物業已經被認定妨害公眾，市府因此要求業主整修。如果業主做到的話，市府就會要求法庭指定接受者來重新整修這處棄置物業。

聖荷西市有接近100萬人口，是灣區最大的城市也是全美最多元和最有創新性的城市之一。聖荷西身處矽谷中心地帶，是包括輝達在內的眾多尖端科技公司的所在地，也是世界上科技人才最集中的地區。

聖荷西市中心始建於18世紀，有很多精美的歷史建築。1850年，聖荷西成為加州 第一個建制城市，還是加州第一個州府。現代的聖荷西市區以熱鬧的酒吧、餐館、劇院和博物館而聞名，也是聖荷西州立大學所在地。

但近年來，聖荷西出現了城市空心化狀況。尤其是疫情期間，市中心商家大量歇業關門。市長馬漢上任以來多次表示要重振市中心的經濟，採取各種優惠措施引入商家，解決街頭遊民問題。