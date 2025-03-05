巴洛阿圖又有高中學生臥軌自殺

一名巴洛阿圖高中的學生被經過的Caltrain列車撞到並死亡。示意圖，並非文中涉及列車。(本報資料照)

4日（周二）早晨8時45分左右，在巴洛阿圖市Caltrain軌道Churchill Avenue和Alma Street路口，一名巴洛阿圖高中(Palo Alto High School)的學生被經過的列車撞到並死亡。巴洛阿圖高中校長克萊恩（Brent Kline)通過郵件證實了這一訊息。去年2月底，巴洛阿圖市另一所頂尖高中甘恩高中(Gun High School)的一位華裔 女生也臥軌自殺。

巴洛阿圖市警隊隊長瑞福施奈德（James Reifschneider)表示巴洛阿圖警察和消防隊趕到現場後，確認當事人已經死亡，並在現場維持交通秩序。目前案件已經移交聖馬刁縣警局。

Caltrain當天晚些時候發布通告稱，因為「服務中斷」導致嚴重晚點，但沒有報告具體事故原因。

巴洛阿圖高中的克萊恩校長在群發給家長的信件中，承認不幸身亡的學生來自該校，並向該生的家人、朋友等表示哀悼。克萊恩還表示，校方第一時間啟動了危機應對小組。接下來專業精神健康人士、輔導員和學校支持人員會向需要的師生提供心理幫助。

因為當時是上學和上班的通勤高峰期，起初不少人有懷疑是否是交通狀況的混亂導致慘劇。但有現場目擊者在網路上表示，親眼看到當事人越過安全圍欄走到鐵軌當中，並且相當決絕。也有乘坐相關列車的乘客表示，當時列車突然停下，非常詫異。後面看到列車工作人員走出來，看起來相當不安，但仍在盡力安撫乘客。

還有人表示，自己就是巴洛阿圖高中的學生，當時意外目睹的事件的經過，可以確認死者就是同校的學生。自己也因此精神上收到很大影響，需要心理幫助。

據不完全統計，自2000年以來，巴洛阿圖至少已經有16起高中生自殺事件。其中2009到2010年期間有5名學生或剛畢業的學生相繼自殺。2014年10月到2015年3月期間又有4名學生自殺。而去年幾乎同一時間甘恩高中學生臥軌事件和周二巴洛阿圖高中事件高度相似，令不少家長和學生不安。

巴洛阿圖高中學生頻繁自殺的狀況，曾經驚動相關政府部門啟動專項調查，並為華盛頓郵報 ，美國廣播公司等在內的媒體廣泛報導。