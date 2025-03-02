Costco將於3月在東灣再開新店。（記者李怡╱翻攝）

繼去年11月東灣布利桑頓（Pleasanton）新店開幕數月後，好市多 (Costco 即將在東灣再添新據點。據布倫塢（Brentwood）市長梅耶（Susannah Meyer） 透露，當地的 Costco新門店將於7日（周五） 正式開業。

這間全新的 Costco位於 5151 Heidorn Ranch Road，坐落於城市西北邊界，與安蒂奧克（Antioch）相鄰。開幕典禮將於當天早上7 時舉行，屆時將舉行剪綵儀式，迎接首批顧客入場。

布倫塢市政府與 Costco 就新店的開設已經商討了5 10年。預計Costco新店將為當地創造超過 100 個工作機會，並帶來超過 100 萬美元的稅收收入。

梅耶表示，開幕當天預計將吸引大量顧客，類似去年感恩節前一天普萊森頓店的盛大開幕場面。至於新店的營業時間，尚未確定。

據了解，這是過去一年內第三家在灣區 開業的 Costco。此前，納巴與布利桑頓兩地已在 2024 年下半年迎來了新店開幕，顯示出 Costco 在灣區持續擴展的趨勢。