我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨自誇「能再次解救紐約」抗議者批他「連環性騷犯」

巴菲特評川普關稅：某種程度是戰爭行為 久而久之就是貨物稅

Costco將於3月在東灣再開新店

記者李怡/舊金山即時報導
Costco將於3月在東灣再開新店。（記者李怡╱翻攝）
Costco將於3月在東灣再開新店。（記者李怡╱翻攝）

繼去年11月東灣布利桑頓（Pleasanton）新店開幕數月後，好市多(Costco即將在東灣再添新據點。據布倫塢（Brentwood）市長梅耶（Susannah Meyer） 透露，當地的 Costco新門店將於7日（周五） 正式開業。

這間全新的 Costco位於 5151 Heidorn Ranch Road，坐落於城市西北邊界，與安蒂奧克（Antioch）相鄰。開幕典禮將於當天早上7 時舉行，屆時將舉行剪綵儀式，迎接首批顧客入場。

布倫塢市政府與 Costco 就新店的開設已經商討了5 10年。預計Costco新店將為當地創造超過 100 個工作機會，並帶來超過 100 萬美元的稅收收入。

梅耶表示，開幕當天預計將吸引大量顧客，類似去年感恩節前一天普萊森頓店的盛大開幕場面。至於新店的營業時間，尚未確定。

據了解，這是過去一年內第三家在灣區開業的 Costco。此前，納巴與布利桑頓兩地已在 2024 年下半年迎來了新店開幕，顯示出 Costco 在灣區持續擴展的趨勢。

Costco 灣區 好市多

上一則

聯邦削減醫療補助 加州面臨重大損失 參加Medicaid健保1490萬人受影響

下一則

聖縣年度教師陳忠理堅信所有的孩子都是獨一無二的個體

延伸閱讀

他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵

他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵
灣區新一輪就業挫折 科技和生科公司裁305崗位

灣區新一輪就業挫折 科技和生科公司裁305崗位
華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」
好市多3月在全美增6店 北加布倫塢店、南加高地店7日、8日開幕

好市多3月在全美增6店 北加布倫塢店、南加高地店7日、8日開幕
好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

熱門新聞

查克柏格在自己的臉書帳號分享了自己身著黑西服和領結與身著香檳色晚禮服的妻子普莉希拉在奢華晚宴現場的照片。（翻攝自查克柏格臉書）

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

2025-03-01 19:26
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

2025-02-27 21:23
聖馬刁縣警長科博思告聖馬刁縣，要求1000萬元賠償。(聖馬刁縣政府官網)

聖馬刁縣警長爆醜聞拒下台 特別選舉決定去留

2025-02-24 01:19
移動屋的內部格局。（CNBC網頁）

北加內華達縣同意房屋長輪子 但400平方呎仍要20萬元

2025-03-01 18:52
Costco超市的便宜雞蛋被一搶而空。（記者劉先進╱攝影）

「一個小標籤 看到漲價痕跡」華女跑3超市買雞蛋

2025-02-25 21:34

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
大S遺產傳出已全部分好 S媽的心聲透玄機

大S遺產傳出已全部分好 S媽的心聲透玄機
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」