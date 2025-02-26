舊金山聯合學區教育委員會通過裁員計畫 引華裔家長憂

舊金山聯合學區教育委員會通過裁員計劃 引華裔家長憂。（記者李怡╱攝影）

舊金山聯合校區（SFUSD）教育委員會於25晚間一致投票通過，向395個職位發送初步裁員 通知，以應對該學區 1.13億美元的預算赤字。根據學區公告，最終預計將裁減837名教職員工，以減少財務負擔並維持學區的財務償付能力。

由於學生入學人數持續下降，SFUSD正面臨財務壓力。學區校監史瑞庆（Dr. Maria Su）表示，該區80%的支出來自人事成本，因此裁員成為必要選擇。

史瑞庆表示：「教師是校區的支柱。失去哪怕少數幾位教師，都意味著失去真正關心學生的導師，以及那些與學生建立的長久關係。但我們會盡一切努力，確保削減措施不會影響學生。」

裁員計畫引發家長，尤其是華裔 社區擔憂。他們擔心大規模裁員將嚴重影響學生的教育品質和學習環境，特別是對需要額外支持的學生群體。根據學區公告，被裁減的教師、社工和輔導員約占學區相關職位的10%，教師助理也將減少9%。

此次裁員意味著許多學校將面臨更高的師生比例，教師壓力加大，學生可能無法獲得足夠的個別關注。輔導員和社工的減少，也可能使英語學習者、低收入家庭學生及特殊教育學生的支援服務受限，進一步加劇教育不平等的問題。

「孩子的教育不能打折扣。」華裔家長趙普表示，「我們華裔家庭非常重視學術表現。如果師資減少、課堂品質下降，我們該怎麼辦？要自己補課，還是把孩子送到私立學校？但這對許多家庭來說根本不現實。」

學區預計還將進行另一輪裁員，最終人數將取決於學生入學人數變化及五月份的退休情況，屆時學區將做出最終決定。