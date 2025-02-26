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台裔音樂家洪育仙、廖詩昀 大教堂聯手演出巴洛克及台灣音樂

記者江碩涵／舊金山即時報導
廖詩昀是一名音樂節目製作人、笙演奏家與國樂團指揮，她自幼學習鋼琴，高中時開啟了對笙的熱愛，並修讀了音樂學碩士。（主辦單位提供）
廖詩昀是一名音樂節目製作人、笙演奏家與國樂團指揮，她自幼學習鋼琴，高中時開啟了對笙的熱愛，並修讀了音樂學碩士。（主辦單位提供）

舊金山Mission Dolores Basilica舉行「第二周日音樂會系列」（Second Sunday Concert Series），是一個免費向大眾開放的音樂會，為社區提供豐富的音樂體驗，並支持大教堂的音樂事工。目前該系列已經進行到第１２個樂季，3月9日下午4時在加拿大國家藝術委員會（Canada Council for the Artsl）贊助下，將由旅居加拿大的台灣音樂家洪育仙博士（Judy Hung）擔任獨奏家，獻上一場結合巴洛克小提琴、大鍵琴、鋼琴的演出。

熱衷於歷史演奏詮釋，洪育仙將各種音樂的歷史風格重現於當代。她擅長小提琴、大鍵琴、古鋼琴、鋼琴與肩上大提琴（violoncello da spalla），音樂足跡遍及英國、法國、西班牙、義大利、瑞士、蘇格蘭、中國、馬來西亞、台灣及美國，並出版兩張專輯「Essence Baroque」、「Essence Romantique」，分別著墨於巴洛克小提琴與大鍵琴及19世紀歷史鋼琴的魅力。

演奏之餘，她同時投入大量心力於音樂教育與推廣，成果斐然。除2025年美國巡演，同時籌備新專輯「Essence Classique」，將以古典小提琴、古鋼琴及肩上大提琴呈現更多精彩樂章。

這場音樂會，洪育仙邀請同樣來自台灣、現居灣區的笙演奏家廖詩昀（Shih-Yun Liao）擔任特別來賓。廖詩昀是一名音樂節目製作人、笙演奏家與國樂團指揮，她自幼學習鋼琴，高中時開啟了對笙的熱愛，並修讀了音樂學碩士，之後將熱衷體驗分享多元世界音樂文化的精神融入在音樂節目製作事業中。

他們將共同演出巴洛克音樂以及台灣音樂，期待能讓充滿東方韻味的笙與古典的巴洛克音樂互動，帶給聽眾美好又特殊的體驗。音樂會免費入場，民眾可直接參加，也可透過Mission Dolores Basilica臉書專頁線上收看直播。現場接受捐款，以支持大教堂音樂事業。

時間：2025年3月9日下午4時

地點：Mission Dolores Basilica（3321 16th St, San Francisco, CA 94114）

臉書活動頁面：https://www.facebook.com/events/1147810786784098/

來自台灣、現居灣區的笙演奏家廖詩昀（Shih-Yun Liao）將在音樂會擔任特...
來自台灣、現居灣區的笙演奏家廖詩昀（Shih-Yun Liao）將在音樂會擔任特別來賓。（主辦單位提供）
旅居加拿大的台灣音樂家洪育仙博士將以古典小提琴、古鋼琴及肩上大提琴呈現更多精彩樂...
旅居加拿大的台灣音樂家洪育仙博士將以古典小提琴、古鋼琴及肩上大提琴呈現更多精彩樂章。（主辦單位提供）
旅居加拿大的台灣音樂家洪育仙博士將以古典小提琴、古鋼琴及肩上大提琴呈現更多精彩樂...
旅居加拿大的台灣音樂家洪育仙博士將以古典小提琴、古鋼琴及肩上大提琴呈現更多精彩樂章。（主辦單位提供）

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